ऑनर किलिंग: चंबल नदी में नहीं मिला युवती का शव, खाली हाथ लौटी दिल्ली पुलिस; पिता ने डुबोकर की थी हत्या

जागरण संवाददाता, आगरा। चंबल नदी में पिता द्वारा डुबोकर मारी गई दिल्ली की युवती का शव बरामद नहीं हो सका। दिल्ली पुलिस ने पिता को रिमांड पर लेकर राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और पीएसी के गोताखोरों की सहायता से चंबल नदी में 10 किलोमीटर तक जाल और कांटा डालकर शव की तलाश की।

मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी अज्ञात युवती के शव मिलने की जानकारी ली गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आशंका है कि शव को मगरमच्छ और घड़ियालों ने शिकार बना लिया है। दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र के निवासी लखपत सिंह ने 28 जुलाई को अपनी 18 वर्षीय बेटी को पैतृक गांव बासौनी लाया था। अविवाहित बेटी के गर्भवती होने पर पिता ने हत्या की साजिश रची।

29 जुलाई को उसने बेटी को चंबल नदी के किनारे ले जाकर उसकी हत्या की। दिल्ली लौटने पर लोगों को शक हुआ और 31 जुलाई को पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने 3 अगस्त को पिता को गिरफ्तार किया।