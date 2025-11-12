Delhi Blast: परवेज अंसारी का कनेक्शन मिलने के बाद आगरा पुलिस सतर्क, तलाश रही ट्रैवल हिस्ट्री
दिल्ली में हुए धमाके के तार परवेज अंसारी से जुड़ने के बाद आगरा पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस परवेज अंसारी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है ताकि उसके आगरा कनेक्शन का पता लगाया जा सके। पुलिस को आशंका है कि इस धमाके में आगरा के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं।
जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली बम धमाके में डा. परवेज अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसका आगरा कनेक्शन सामने आया है। डा. परवेज अंसारी और गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की स्थानीय एजेंसियों जांच कर रही हैं।
हालांकि बुधवार देर शाम तक कोई ऐसा तथ्य जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा था, जिससे स्पष्ट हो कि पकड़े गए लोग आगरा के लोगों के संपर्क में थे।
लखनऊ से गिरफ्तार डा. परवेज अंसारी चार वर्ष तक एसएन मेडिकल कालेज के सीनियर ब्वायज हास्टल में रहा। एमडी (मेडिसिन) पूरी होने के बाद छह महीने सीनियर रेजीडेंट भी रहा। आगरा कनेक्शन सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस व खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं।
उसके नेटवर्क से आगरा का कोई व्यक्ति तो नहीं जुड़ा है इसकी जांच की जा रही है। जानकारी मिली है कि जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन की काल डिटेल खंगाल रही हैं।
इसकी जांच से स्पष्ट होगा कि आगरा में तो वह किसी को फोन नहीं करता था। इसके साथ ही उसकी व गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पर भी पुलिस की नजर है।
डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि बम धमाके की जांच कर रही एजेंसियों ने अभी संपर्क नहीं किया है। जांच एजेंसियां संपर्क करती हैं, जो उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। जो भी इनपुट मांगा जाएगा, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
