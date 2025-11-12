Delhi Blast: परवेज अंसारी का कनेक्शन मिलने के बाद आगरा पुलिस सतर्क, तलाश रही ट्रैवल हिस्ट्री

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली बम धमाके में डा. परवेज अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसका आगरा कनेक्शन सामने आया है। डा. परवेज अंसारी और गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की स्थानीय एजेंसियों जांच कर रही हैं।

हालांकि बुधवार देर शाम तक कोई ऐसा तथ्य जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा था, जिससे स्पष्ट हो कि पकड़े गए लोग आगरा के लोगों के संपर्क में थे।

लखनऊ से गिरफ्तार डा. परवेज अंसारी चार वर्ष तक एसएन मेडिकल कालेज के सीनियर ब्वायज हास्टल में रहा। एमडी (मेडिसिन) पूरी होने के बाद छह महीने सीनियर रेजीडेंट भी रहा। आगरा कनेक्शन सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस व खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं।