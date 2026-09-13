आगरा खटीक गर्जना सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह- समाज का इतिहास फिर लिखा जाना चाहिए; यूपी में तेजी से विकास
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में खटीक समाज गर्जना सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने खटीक समाज के वैदिक ...और पढ़ें
HighLights
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा में खटीक गर्जना सम्मेलन में शामिल हुए।
उन्होंने खटीक समाज के राष्ट्र रक्षा और धर्म कार्यों में योगदान सराहा।
राजनाथ सिंह ने खटीक समाज के इतिहास के पुनर्लेखन पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, आगरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को आगरा वायुसेना के तकनीकी एरिया में विशेष प्लेन से पहुंचे। रक्षा मंत्री आरबीएस कॉलेज खंदारी में आयोजित खटीक समाज गर्जना सम्मेलन में भाग लेने आए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। यहां आगरा कमिश्नर के साथ अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
रक्षा मंत्री ने कहा, खटीक समाज वैदिक काल से धर्म के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि खटीक समाज का देश और धर्म की रक्षा में गौरवशाली योगदान रहा है, लेकिन इतिहास में समाज के इस योगदान को उचित स्थान नहीं मिल पाया। जरूरत है कि खटीक समाज के इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए और उसके वास्तविक योगदान को सामने लाया जाए।
समाज ने स्वतंत्रता में सर्वस्व न्योछावर किया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैदिक काल से ही खटीक समाज धर्म के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह समाज राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहा। जाति के चश्मे से समाज को देखने वाले लोग उसकी मूल भावना और योगदान को नहीं समझ सकते। कर्तव्य भले अलग-अलग हों, लेकिन लक्ष्य राष्ट्र रक्षा का ही रहा है।
लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण
यूपी में तेजी से हो रहे विकास कार्य
राजनाथ सिंह ने कहा कि “खटीक वह है, जो खौफ को भी डरा दे।” यह समाज की वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति का परिचायक है।रक्षा मंत्री ने कहा, कि कोई भी समाज शिक्षा से छूटना चाहिए। भाजपा की सरकार में साक्षरता विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी में तेजी से विकास कार्य किया जा रहे हैं। इसी तरीके से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की।
रक्षा मंत्री ने लौटाया चांदी का मुकुट
खटीक समाज के गर्जना सम्मेलन मे केंद्रीय रक्षा मंत्री को चांदी का मुकुट भेंट कर सम्मानित किया गया था। राजनाथ सिंह ने मुकुट लौटते हुए कहा कि यह मुकुट किसी गरीब बेटी की शादी में दिया जाना चाहिए ना कि मुझे दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धन-दौलत के मामले में पूर्व में भारत देश 11 नंबर पर आता था, अब चौथे नंबर पर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 3 माह पूर्व महाराणा प्रताप की प्रतिमा के दौरान आए थे, अब फिर से आए हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि खटीक समाज के साथ न्याय नहीं किया गया है इतिहासकारों ने खटीक समाज के वीर योद्धाओं का वर्णन ठीक तरीके से नहीं किया है, ऐसे में पु लेखन किया जाना चाहिए।
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ये रहे मौजूद
इस मौके पर अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उज्जैन के सांसद अनिल फिरेंजिया, टूंडला के पूर्व विधायक शिव सिंह चक, बुलंदशहर के सांसद डॉ. भोला सिंह, भाजपा नेता ओमप्रकाश चलनी आदि नेता मौजूद रहे।