चांदी खाती रहे भाव...दीपावली पर बजट में ही रहेंगे लक्ष्मी-गणेश; आगरा में बन रहीं होलो मूर्तियां

जागरण संवाददाता, आागरा। नवरात्र के साथ त्योहारी सीजन शुरू होते ही चांदी के कारोबार में एक बार फिर खनक लाैट आई है। पिछले वर्ष दीपावली के बाद मूल्य में रिकार्ड वृद्धि से चांदी के आभूषणों का कारोबार ठंडा पड़ गया था। चांदी की कीमतें स्थिर होने और त्योहारी सीजन व दीपावली पर होने वाली खरीदारी ने कारोबारियों को आस जगाई है।

वजन में हल्के वजनी चांदी के आभूषणों, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, सिक्कों और उपहार में दिए जाने वाले उत्पाद की मांग अधिक है। कारोबारियों द्वारा मूर्तियों के डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगरा देश के प्रमुख चांदी कारोबार केंद्रों में शामिल है। यहां एक दिन में करीब पांच टन चांदी का कारोबार होता है। यहां तैयार होने वाली पायल, चेन, बिछुओं, ब्रेसलेट की मांग देशभर में रहती है।

धनतेरस पर चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, पूजा की थालियां और उपहार में दिए जाने वाले चांदी के उत्पाद ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। दीपावली पर पिछले वर्ष चांदी के 1.8 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने के बावजूद के सिक्कों और मूर्तियाें की अच्छी मांग दिखी थी। जनवरी में चांदी रिकार्ड चार लाख रुपये से अधिक कीमत तक पहुंच गई थी। इससे चांदी का कारोबार ठंडा हो गया था।

इन दिनों चांदी 2.25 लाख रुपये से 2.30 लाख रुपये प्रति किलो के बीच स्थिर है। करवाचौथ, धनतेरस और दीपावली और सहालग के लिए किनारी बाजार, नमक की मंडी स्थित कारखानों में आभूषण बनाने का काम शुरू हो गया है। चांदी का मूल्य अधिक होने से हल्के वजन के आभूषणों की मांग बढ़ी है। पहले जो पायल 30 से 40 ग्राम में बनती थी, अब वह 12 से 15 ग्राम में बनाई जा रही है।

चांदी की चेन 1.5 से दो ग्राम और चार से पांच ग्राम वजन में भी बनाई जाने लगी हैं। पहले लक्ष्मी-गणेश की जो मूर्तियां 30 से 40 ग्राम वजन में बनाई जाती थीं, अब वह 10 ग्राम वजन में बनाई जाने लगी हैं। होलोग्राम मूर्तियों की मांग देशभर में रहती है, यह मूर्तियां अंदर से खोखली होती हैं। चांदी की कीमत बढ़ने से ठोस मूर्तियों की मांग कम हुई है। 10 ग्राम वजन का लक्ष्मी-गणेश का चांदी सिक्का अब कम वजन में भी बन रहा है।

पांच ग्राम वजन के सिक्के की मांग है। दीनदयाल ज्वेलर्स के दीपांशु अग्रवाल बताते हैं कि त्योहारी सीजन में चांदी के जेवर, मूर्तियों, सिक्कों और उपहार में दिए जाने वाले सामान के काम में पिछले दो-तीन माह की अपेक्षा वृद्धि देखने को मिल रही है। चांदी के दाम भी कुछ समय से स्थिर बने हुए हैं, हालांकि ग्राहक कम वजन वाली मूर्तियां पसंद कर रहे हैं।