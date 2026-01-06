स्मार्ट मीटर की कीमतों में भारी कटौती: DVVNL क्षेत्र में नए कनेक्शन लेना सस्ता और आसान

जागरण संवाददाता, आगरा। स्मार्ट मीटर की दरों में बड़ी कटौती की गई है। जिसके चलते झटपट पोर्टल पर आवेदनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। जो लोग नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके यहां पर स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। वह भी प्रीपेड मीटर होगा। बिजली चोरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सॉफ्टवेयर अपडेट करने के दिए निर्देश, नई दरों पर ही लगेगा मीटर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेट (डीवीवीएनएल) के क्षेत्र में जो लोग नया कनेक्शन लेना चाहते रहे थे, उन्हें स्मार्ट मीटर की कीमत 6016 रुपये देनी पड़ रही थी। इतनी भारी भरकम राशि आम लोग जमा नहीं कर पा रहे थे। जिसके चलते किश्तों में पैसा जमा करने के लिए आप्शन दिया गया। बावजूद इसके लोग नया कनेक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत 6016 रुपये से घटकर हुई 2800 रुपये मात्र उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने नई कास्ट डाटा बुक-2025 जारी की, जिसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भारी कटौती कर दी गई है। अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं अधिक आसान और किफायती हो गया है।

नई दरों के अनुसार सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत पहले के 6016 रुपये से घटकर मात्र 2800 रुपये हो गई है, जबकि थ्री फेज मीटर की कीमत 11342 रुपये से कम होकर 4100 रुपये रह गई है। यह कटौती उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। नए कनेक्शन पर आने वाला खर्च आधे से भी कम हो गया है।

12 जनवरी तक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा आयोग ने नए कनेक्शन के लिए फिक्स्ड चार्ज सिस्टम लागू किया है, जिससे पुरानी एस्टीमेट बनाने की जटिल प्रक्रिया खत्म हो गई। अब दूरी, लोड और अन्य मानकों के आधार पर तय फिक्स्ड शुल्क जमा कराकर सीधे कनेक्शन मिल सकेगा। 12 जनवरी तक साफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।