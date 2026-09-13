आगरा पुलिस की तत्परता ने बचाई युवक की जान: कार बंद कर काटी हाथ की नस, कर्ज से तंग आकर किया सुसाइड का प्रयास

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित शास्त्रीपुरम में शनिवार रात पुलिस की सतर्कता और तत्परता से एक युवक की जान बच गई। कर्ज से तंग आकर युवक ने अपनी कार के अंदर दोनों हाथों की नसें काट ली थीं। समय रहते मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने कार का शीशा तोड़कर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से अब युवक की हालत खतरे से बाहर है।

गश्त दौरान नजर पड़ी, शीशा तोड़कर निकाला बाहर जानकारी के अनुसार, किरावली निवासी मनोज कुमार भारी कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। शनिवार रात वह अपनी कार से शास्त्रीपुरम स्थित प्राची टावर के पास पहुंचा और गाड़ी खड़ी करके अंदर ही ब्लेड से अपने दोनों हाथों की नसें काट लीं। इसी दौरान क्षेत्र में गश्त पर निकले चौकी प्रभारी कपिल कुमार की नजर लावारिस स्थिति में खड़ी कार पर पड़ी।