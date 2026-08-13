तिरंगे की शान में आगरा में निकली यात्रा, बलिदानियों को नमन करते हुए बढ़े हजारों कदम; देखें तस्वीरें

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजनगरी की सुबह कुछ अलग थी। स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले माहौल तिरंगामय था। आगरा की प्रमुख एमजी रोड पर हजारों लोग, हाथ में ध्वज थामे आगे बढ़ रहे थे। देशभक्ति के तरानों के बीच जोशीले नारे आजादी के महत्व को बयान करते नजर आए। दैनिक जागरण की तिरंगा यात्रा नगर निगम से प्रांगण से आरंभ होकर विवि के खंदारी परिसर तक पहुंची।

एक यात्रा बलिदानियों के नाम, शुभारंभ समारोह में विचार व्यक्त करते प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला में गुरुवार सुबह दैनिक जागरण, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और डा.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा एक यात्रा बलिदानियों के नाम के माध्यम से राष्ट्रप्रेम की नई तस्वीर रची। सुबह सूरसदन से जब तिरंगा थामे हजारों शहरवासी सड़कों पर निकले तो देशभक्ति के तरानों से शहर की सड़कें गूंज उठीं। यात्रा के आगे बाइकर ग्रुप नेतृत्व करता हुआ चला।

मंत्री बेबीरानी मौर्य का स्वागत करते दैनिक जागरण आगरा-अलीगढ़ यूनिट के संपादकीय प्रभारी अवधेश माहेश्वरी। पीछे तिरंगा ध्वज थामे हजारों की संख्या में लोगों का विशाल कारवां था। घोष पथसंचलन की कदमताल और देशभक्ति की धुनों के बीच यह यात्रा बलिदानियों को नमन करते हुए युवाओं में राष्ट्रसेवा का संकल्प पैदा कर रही थी। शहरवासी सुबह सात बजे से सूरसदन स्थित नगर निगम परिसर में जुट गए थे। मंच पर विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। सुबह आठ बजे उप्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

नगर निगम में प्रदर्शनी का उद्घाटन करतीं मेयर हेमलता दिवाकर। साथ हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, डीएम मनीष बंसल। अतिथियों के वक्तव्य के बाद गुब्बारे उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ हुआ। हाथों में तिरंगा लिए हजारों युवा, बच्चे, महिलाएं और पुरुष राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़े। यात्रा का पहला पड़ाव दीवानी स्थित भारत माता का प्रतिमा स्थल था। यहां भारत माता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर बलिदानियों को नमन किया गया।

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नगर निगम परिसर में राष्ट्र के प्रति शपथ लेते शहरवासी। इसके बाद तिरंगों का यह कारवां सूर्य नगर कालोनी, खंदारी हनुमान मंदिर चौराहा होते हुए खंदारी स्थित डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद परिसर (खंदारी कैंपस) के दीक्षांत समारोह मैदान पहुंचा। यहां राष्ट्रगान के साथ यात्रा संपन्न हुई।



आगे बाइकर्स, पीछे तिरंगों का सैलाब यात्रा की अगुवाई बाइकर ग्रुप ने की। बाइक सवारों का दल सबसे आगे तिरंगे थामे आगे बढ़े और उसके पीछे विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोग हाथों में तिरंगा थामकर शामिल हुए। हजारों विद्यार्थियों की मौजूदगी यात्रा को ऊर्जा प्रदान की। स्कूली बच्चों का घोष की ताल पर पथसंचलन यात्रा का विशेष आकर्षण रहा।

यात्रा में शामिल भारत माता की झांकी और स्कूली बच्चे। सुधीर बैंड की धुनों पर गूंजे देशभक्ति के तराने यात्रा में सुधीर बैंड की धुनों पर देशभक्ति के तराने गूंजे। देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों के बीच तिरंगे के साथ कदमताल करते हजारों लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के दौरान विशेष विंटेज कार और डीजे गाड़ी भी आकर्षण का केंद्र रही।

यात्रा में शामिल सुधीर बैंड और सड़क किनारे खड़े होकर पुष्प वर्षा करते शहरवासी। ये रहे उपस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबीरानी मौर्य, मेयर हेमलता दिवाकर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक डाॅ. धर्मपाल सिंह, मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, डीएम मनीष बंसल, नगर आयुक्त संतोष कुमार, एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह, एडीएम प्रोटोकॉल अमरेंद्र कुमार मौजूद रहे।

एडीए सचिव संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त शिशिर कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह, आगरा व्यापार मंडल से टीएन अग्रवाल, आगरा सर्राफा एसो. के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल, सर्राफा मैन्यूफेक्चरिंग एसो. के अध्यक्ष ब्रजमोहन रैपुरिया, आगरा विकास मंच से राजकुमार जैन, डॉ. कैलाश चंद्र सारस्वत, क्रिकेटर केके शर्मा की भी भागीदारी रही।