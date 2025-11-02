डॉक्टर अपॉइंटमेंट एप के नाम पर ठगी... न्यूरो फिजीशियन का नंबर ढूंढ किया कॉल, साइबर ठगों ने निकाले 50 हजार

जागरण संवाददाता, आगरा। सात वर्षीय बीमार बेटे का न्यूरो फिजिशियन से इलाज चल रहा था। पिता ने बेहतर इलाज के लिए दूसरे न्यूरोलाजिस्ट को दिखाने की सोची। ऑनलाइन चिकित्सक का नंबर ढूंढा। एक नंबर मिलने पर कॉल किया। दूसरी ओर से बात करके अपॉइंटमेंट के लिए एक एपीके फाइल भेजी। डाउनलोड कर डिटेल भरने के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया और खाते से 50 हजार रुपये निकल गए।

डॉक्टर अपाइंटमेंट एप डाउनलोड करने के बहाने किया मोबाइल हैक पीड़ित नरीपुरा, शाहगंज के ब्रजेश कुमार ने बताया कि उनके सात वर्षीय पुत्र का न्यूरो फिजिशियन से इलाज चल रहा है। लाभ न मिलने पर लोगों ने किसी और डॉक्टर को दिखाने की राय दी। इंटरनेट पर एक वरिष्ठ न्यूरो फिजीशियन का नंबर ढूंढा। एक वेबसाइट पर मिले नंबर पर कॉल की तो एक अन्य नंबर से वाट्सएप पर संदेश आया।

पीड़ित की शिकायत पर शाहगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी डॉक्टर अपॉइंटमेंट नाम से भेजी एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा गया। एप्लिकेशन को भरकर भेजने के साथ पांच रुपये आनलाइन भेजने को कहा। रुपये भेजते ही मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद खाते से 50 हजार रुपये निकल गए। पीड़ित ने शाहगंज पुलिस से शिकायत की।