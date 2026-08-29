आगरा में डॉक्टर रोहित गुप्ता साइबर ठगी से बचे, मोबाइल और वाट्सएप हैक कर फंसाने का प्रयास

जागरण संवाददाता, आगरा। साइबर शातिरों ने शनिवार को क्लीनिक में बैठे डॉक्टर रोहित गुप्ता को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। खुद को ब्लू डर्ट कूरियर कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कंपनी का सर्वर डाउन बताया। डॉक्टर को एक मोबाइल नंबर भेजकर पार्सल भेजने के बहाने उनकी लोकेशन मांगी।

डॉक्टर ने कुछ ही नंबर डायल किए होंगे, अचानक उन्हें साइबर अपराधियों की कॉल होने का शक हुआ। उन्होंने नंबर डायल नहीं किए, लेकिन तब तक उनका मोबाइल और वाट्सएप साइबर अपराधी हैक कर चुके थे। डॉक्टर ने तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल जाकर साइबर शातिरों के जाल से बाहर निकलने में सफल रहे।

सेंट जोंस चौराहा के पास है क्लीनिक सेंट जोंस चौराहे के पास डॉक्टर राहुल गुप्ता का क्लीनिक है। वह शनिवार सुबह 11 बजे क्लीनिक में मरीजों को देख रहे थे। इसी दाैरान उनके पास कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह ब्लू डर्ट कूरियर कंपनी से बोल रहा है। कंपनी का सर्वर डाउन चल रहा है। इसलिए वह एक मोबाइल नंबर पर भेज रहा है। उस पर अपनी लोकेशन भेज दें, जिससे कि पार्सल देने वाला उनके पास तक पहुंच सके, जिसके बाद डॉक्टर रोहित गुप्ता के मोबाइल पर एक नंबर भेजा गया।

वह नंबर को डायल कर रहे थे, इसी दौरान उनके मन में शंका हुई कि यह कॉल साइबर अपराधी की भी हो सकती है। उन्होंने पूरे नंबर डायल नहीं किए, लेकिन तब तक साइबर अपराधी उनका मोबाइल और वाट्सएप दोनों हैक कर चुके थे।