'इज्जत चाहते हो तो 70 लाख रुपये दो', आगरा में विंग कमांडर का वाईफाई हैक कर साइबर शातिरों ने दी धमकी

Agra Cyber Crime News In Hindi पुलिस को दी शिकायत के आधार पर साइबर थाना में केस दर्ज किया गया है। साइबर सेल शातिरों का आइपी एड्रेस पता करने में लगी है। आगरा में वाईफाई हैक कर पर्सनल डाटा चुराने का ये पहला मामला सामने आया है। अब तक साइबर अपराधी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर डाटा चुराकर ब्लैकमेल करते थे।

Agra Cyber Crime News: वाईफाई हैक कर विंग कमांडर से मांगे रुपये।

आगरा, जागरण संवाददाता। वायु सेना के विंग कमांडर का साइबर शातिरों ने वाईफाई हैक कर निजी जानकारी और डाटा चोरी कर लिया। विंग कमांडर डुंगराम बेनीवाल ने पुलिस को बताया कि 2 जून को उनके मोबाइल पर इंटरनेट कॉल आई। साइबर शातिरों ने कहा कि उनके घर का वाईफाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक कर लिया है। उनसे 70 लाख रुपये मांगे। रकम नहीं देने पर उनकी निजी जानकारी को इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया। प्रभारी निरीक्षक शाहगंज थाना जितेंद कुनार ने बताया विंग कमांडर की तहरीर ओआर अभियोग दर्ज किया है। जांच रेंज साइबर थाने को भेजी जा रही है।

Edited By: Abhishek Saxena