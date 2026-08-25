ध्रुव जुरैल का श्रीलंका में पहला टेस्ट शतक, 'जय जवान, जय किसान' टैटू से जीता दिल

जागरण संवाददाता, आगरा। डिफेंस कालोनी के निवासी विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने सोमवार को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार शतक जड़कर आगरा को गर्वित किया। जुरैल ने नंबर सात पर आकर नाबाद 115 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का दूसरा और विदेश में पहला शतक है।

शतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपने हाथ पर बने 'जय जवान, जय किसान' टैटू को दिखाया। भारत ने पहली पारी में 503 रन पर नौ विकेट खोकर पारी घोषित की। जुरैल ने 177 गेंदों में नौ चौके और दो छक्के लगाए। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ 112 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। शतक पूरा करने के लिए उन्होंने जोखिम भरा सिंगल लिया और सेलिब्रेशन में अपने हाथ का टैटू दिखाया।