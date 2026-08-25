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ध्रुव जुरैल का श्रीलंका में पहला टेस्ट शतक, 'जय जवान, जय किसान' टैटू से जीता दिल

By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 25 Aug 2026 03:12 PM (IST)

ध्रुव जुरैल ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ शानदार 115 रन की नाबाद पारी खेलकर अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा, जो विदेश में उनका पहला शतक है। उन्होंने ...और पढ़ें

ध्रुव जुरैल की बाजू पर चमकता जय जवान..जय किसान।

ध्रुव जुरैल की बाजू पर चमकता जय जवान..जय किसान।

जागरण संवाददाता, आगरा। डिफेंस कालोनी के निवासी विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने सोमवार को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार शतक जड़कर आगरा को गर्वित किया। जुरैल ने नंबर सात पर आकर नाबाद 115 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का दूसरा और विदेश में पहला शतक है।

शतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपने हाथ पर बने 'जय जवान, जय किसान' टैटू को दिखाया। भारत ने पहली पारी में 503 रन पर नौ विकेट खोकर पारी घोषित की। जुरैल ने 177 गेंदों में नौ चौके और दो छक्के लगाए। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ 112 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। शतक पूरा करने के लिए उन्होंने जोखिम भरा सिंगल लिया और सेलिब्रेशन में अपने हाथ का टैटू दिखाया

जो उनके पिता और दादा की विरासत को दर्शाता है। खंदौली गांव से निकले इस खिलाड़ी की सफलता से स्थानीय क्रिकेट प्रेमी खुश हैं। जुरैल की इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। कोच परवेंद्र यादव ने बताया ध्रुव ने संभली हुई पारी खेली है। सिटीजन क्रिकेट क्लब के सचिव मुईन बाबू ने कहा, उन्होंने अच्छी पारी खेली, बेहतर नियंत्रण दिखाया।