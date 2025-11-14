CM Yogi से मिलीं स्टार क्रिकेटर Deepti Sharma, DGP ने भी दी वर्ल्ड कप जीत पर बधाई
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे को दोहराते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दीप्ति की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। डीजीपी ने दीप्ति के धैर्य और कौशल को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया।
जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन में और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। शहर की बेटी दीप्ति को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने परिजनों समेत मुख्यमंत्री से मिलवाया। डीएसपी वर्दी में डीजीपी के साथ पहुंचीं दीप्ति का योगी ने अगवानी की।
मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सरकार में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा दिया गया। योगी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए संकल्पित है। प्रदेश अपनी बेटी दीप्ति पर गर्व करता है। बेटियों ने जुनून, मेहनत और लगन से सपना सच कर दिखाया। यह जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, पूरे देश की है।
योगेंद्र उपाध्याय ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, नारी शक्ति का डंका अब क्रिकेट मैदान में भी बज रहा है। दीप्ति ने विश्व में शहर का नाम रोशन किया है। हमें अपनी बेटी पर गर्व है। पुलिय मुख्यालय में दीप्ति ने डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। डीजीपी ने कहा, दीप्ति का धैर्य और कौशल युवाओं के लिए प्रेरणा है।
दीप्ति के घर में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया, परिवार प्रसन्न है। मां सुशीला देवी ने कहा, योगी और डीजीपी के सम्मान से दीप्ति का हौसला बढ़ा। इस दौरान दीप्ति के पिता श्रीभगवान शर्मा, भाई सुमित शर्मा समेत अन्य स्वजन मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।