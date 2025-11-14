CM Yogi से मिलीं स्टार क्रिकेटर Deepti Sharma, DGP ने भी दी वर्ल्ड कप जीत पर बधाई

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन में और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। शहर की बेटी दीप्ति को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने परिजनों समेत मुख्यमंत्री से मिलवाया। डीएसपी वर्दी में डीजीपी के साथ पहुंचीं दीप्ति का योगी ने अगवानी की।

मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सरकार में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा दिया गया। योगी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए संकल्पित है। प्रदेश अपनी बेटी दीप्ति पर गर्व करता है। बेटियों ने जुनून, मेहनत और लगन से सपना सच कर दिखाया। यह जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, पूरे देश की है।

योगेंद्र उपाध्याय ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, नारी शक्ति का डंका अब क्रिकेट मैदान में भी बज रहा है। दीप्ति ने विश्व में शहर का नाम रोशन किया है। हमें अपनी बेटी पर गर्व है। पुलिय मुख्यालय में दीप्ति ने डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। डीजीपी ने कहा, दीप्ति का धैर्य और कौशल युवाओं के लिए प्रेरणा है।