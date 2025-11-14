Language
    CM Yogi से मिलीं स्टार क्रिकेटर Deepti Sharma, DGP ने भी दी वर्ल्ड कप जीत पर बधाई

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे को दोहराते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दीप्ति की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। डीजीपी ने दीप्ति के धैर्य और कौशल को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया।

    लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पुलिस की वर्दी में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। साथ हैं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व डीजीपी राजीव कृष्ण।

    जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन में और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। शहर की बेटी दीप्ति को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने परिजनों समेत मुख्यमंत्री से मिलवाया। डीएसपी वर्दी में डीजीपी के साथ पहुंचीं दीप्ति का योगी ने अगवानी की।

    मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सरकार में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा दिया गया। योगी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए संकल्पित है। प्रदेश अपनी बेटी दीप्ति पर गर्व करता है। बेटियों ने जुनून, मेहनत और लगन से सपना सच कर दिखाया। यह जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, पूरे देश की है।

    योगेंद्र उपाध्याय ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, नारी शक्ति का डंका अब क्रिकेट मैदान में भी बज रहा है। दीप्ति ने विश्व में शहर का नाम रोशन किया है। हमें अपनी बेटी पर गर्व है। पुलिय मुख्यालय में दीप्ति ने डीजीपी राजीव कृष्णा से मुलाकात की। डीजीपी ने कहा, दीप्ति का धैर्य और कौशल युवाओं के लिए प्रेरणा है।

    दीप्ति के घर में खुशी का माहौल है। पिता ने बताया, परिवार प्रसन्न है। मां सुशीला देवी ने कहा, योगी और डीजीपी के सम्मान से दीप्ति का हौसला बढ़ा। इस दौरान दीप्ति के पिता श्रीभगवान शर्मा, भाई सुमित शर्मा समेत अन्य स्वजन मौजूद रहे।

     

