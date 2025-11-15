चाट गली में काउंटर लगाने पर पीटा, दुकान में तोड़फोड़ करने वाले सात लोगों के खिलाफ मुकदमा
चाट गली में काउंटर लगाने के विवाद में एक व्यक्ति से मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सदर बाजार की चाट गली में शुक्रवार शाम को काउंटर लगाने पर विवाद हो गया। एक पक्ष के लोगों ने चाट की दुकान पर हमला बोल दिया। मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है। पुलिस का कहना है कि विवाद दुकान के सामने स्कूटी खड़ा करने को लेकर हुआ था। घटना में सात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
घटना शुक्रवार शाम सात बजे की है। सदर बाजार की चाट गली में तेज प्रकाश की दुकान है। उनका आरोप है कि गली में दूसरे दुकानदार गुरुमीत सिंह व उसके लोगों का दबदबा है। गुरुमीत का भोजनालय है। शुक्रवार को आरोपितों द्वारा काउंटर लगाने पर विवाद हो गया।
क्या लगाए आरोप?
आरोप है कि गुरुमीत सिंह ने साथी साहिब, अमन, कुलदीप, कबीर, अमरपाल और जसबीर के साथ हमला बोल दिया। तेज प्रकाश की दुकान में रखा सारा सामान फेंक दिया। दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। जिससे चाट खाने के लिए जुटे ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने हंगामा और बवाल करते कई आरोपितों को मौके से पकड़ा। अन्य दुकानदारों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने पहुंची छावनी परिषद की टीम से भी आरोपितों का विवाद हुआ था।
पुलिस का कहना है कि स्कूटी खड़ा करने पर विवाद हुआ था। इंस्पेक्टर सदर विजय विक्रम सिंह ने बताया कि तेज प्रकाश की तहरीर पर सदर बाजार के आरोपित गुरुमीत सिंह, साहिब, अमन, कुलदीप, कबीर, अमरपाल और जसबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
