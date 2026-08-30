आगरा: मकान में आग लगने से जिंदा जला कोचिंग संचालक, धुआं निकलता देखकर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस
आगरा के सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी में एक मकान में आग लगने से कोचिंग संचालक विनय बोस की मौत हो ...और पढ़ें
HighLights
आगरा के सिकंदरा में मकान में लगी आग।
कोचिंग संचालक विनय बोस की हुई दुखद मृत्यु।
शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा।
जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में मकान में आग लगने से कोचिंग संचालक की मौत हो गई। रविवार सुबह दस बजे घर से धुंआ निकलता देखकर कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मरने वाले कोचिंग संचालक की पहचान विनय बोस पुत्र मनोरंजन बोस निवासी छत्तीसगढ़ जगतपुर के रूप में हुई है।
विनय और उनके भाई सुनील बोस फरवरी 2026 से किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। दोनों मकान में इंग्लिश स्पीकिंग समेत अन्य विषयों की कोचिंग चला रहे थे।
छत्तीसगढ़ के जगतपुर स्थित आदित्य बिजनेस पार्क के रहने वाले थे दोनों
दोनों भाई न्यू साईं एजुकेशन ट्यूशन एकेडमी के नाम से कोचिंग चला रहे थे। रक्षाबंधन पर सुनील बोस आगरा से बाहर गए हुए हैं। विनय बोस अकेले रह रहे थे। कॉलोनी में आसपास के लोगों से दोनो की बातचीत कम थी।
सुबह लोगों को घर के अंदर से धुंआ निकलता देखकर आशंका हुई। उन्होंने आवाज दी लेकिन अन्दर से कोई जवाब नहीं मिला तो 112 नंबर पर सूचना दी।
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किराए पर मकान लेकर कोचिंग चला रहे थे विनय बोस और उनके भाई सुनील बोस
पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अंदर गई तो विनय बोस बेड पर मृत मिले। एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है।