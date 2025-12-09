SIR In UP: कैसे पूरा होगा एसआईआर? आगरा में पिछड़े क्षेत्रों के लिए मंत्र दे गए सीएम योगी
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के तीन विधान सभा क्षेत्रों के बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। ये मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण में प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं मतदाताओं को लेकर चिंता व्यक्त की साथ ही उन्होंने सफलता का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि हर मतदाता तक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी पहुंचें। उनके फॉर्म जमा कराना सुनिश्चित करें। तभी एसआईआर का परिणाम सकारात्मक होगा।
जनप्रतिनिधियों से लेकर संगठन के सभी पदाधिकारियों को दिए घर-घर जाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में केवल आंकड़ों पर ही चर्चा नहीं की। उन्होंने बचे हुए तीन दिन में एसआईआर में अच्छे परिणाम की चिंता की। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा एसआईआर पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में निचले लेबल पर अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बूथ लेबल एजेंटों से किए कार्य के बारे में पूछा, लेकिन वे नहीं बता सके।
बूथ लेबल एजेंटों को सक्रियता बढ़ाने को कहा, तभी जमा होंगे मतदाताओं के फार्म
छावनी विधान सभा क्षेत्र में सोमवार तक केवल 59.97 प्रतिशत मतदाताओं का डाटा का ही डिजिटलाइजेशन हुआ है। दक्षिण में 63.95 और उत्तर में 62.82 प्रतिशत मतदाताओं ने ही फार्म भरकर डिजिटलाइज किए हैं।
इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नहीं जमा हुए फॉर्म
कमला नगर, दयालबाग, बल्केश्वर, ताजगंज,जयपुर हाउस, मंटोला, नालबंद, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा, खंदारी, शमसाबाद रोड, ग्वालियर रोड, सुल्तानपुरा रोड और उसके आसपास का क्षेत्र, सदर बाजार और उसके आसपास का क्षेत्र।
विधानसभा क्षेत्र का नाम, कुल बीएलओ, कुल वोट, डिजिटलाइज हुए, प्रतिशत
एत्मादपुर, 474, 468759,375524, 80.11
छावनी, 469, 482966, 289656,59.97
आगरा दक्षिण, 390, 370099, 236688, 63.95
आगरा उत्तर, 428, 454175, 285303,62.82
आगरा ग्रामीण, 448, 452123, 335465,74.20
फतेहपुर सीकरी, 398, 362436,314755, 86.83
खेरागढ़, 360, 340839,289749,85.01
फतेहाबाद, 368, 329284, 279495, 84.88
बाह, 361, 339350, 278381, 82.03
