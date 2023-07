यूपी में शहरों और स्‍टेशनों के नाम बदलने का स‍िलस‍िला जारी है। आगरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंद‍िर स्‍टेशन कर द‍िया है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जामा मस्जिद स्टेशन की जगह मनकामेश्वर का नाम लिया। बता दें क‍ि शहरवासियों द्वारा नाम बदलने के लिए मांग की जा रही थी।

Agra Metro: सीएम योगी ने बदला जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम

