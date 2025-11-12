एडीए प्रवर्तन अनुभाग में फेरबदल: अब होगी अवैध निर्माण पर सख्ती! एई-जेई सहित इन पर हुई कार्रवाई
आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने प्रवर्तन अनुभाग में बड़ा बदलाव किया है। अधिकारियों से लेकर सुपरवाइजरों तक के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। अवैध निर्माण की सूचना में लापरवाही की शिकायत पर सुपरवाइजरों पर कार्रवाई हुई है। संयुक्त सचिव और नगर नियोजक को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, साथ ही अभियंताओं और लिपिकों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवर्तन कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाना है।
जागरण संवाददाता, आगरा। एडीए में प्रवर्तन अनुभाग में आमूल-चूल बदलाव किया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी, सहायक अभियंता (एई), अवर अभियंता (जेई), बाबुओं और सुपरवाइजरों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। सुपरवाइजरों द्वारा क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माणों की सूचना इंजीनियरों को नहीं दी जा रही थी, जिससे वह काम नहीं कर पा रहे थे। सुपरवाइजरों की अवैध निर्माण करने वालों से मिलीभगत की शिकायत भी हुई थी।
तीन प्रवर्तन अधिकारी बनाए, एई, जेई, बाबुओं व सुपरवाइजर के क्षेत्र बदले
संयुक्त सचिव सुरेंद्र बहादुर सिंह को शाहगंज, रकाबगंज, फतेहपुर सीकरी, कोतवाली, नगर नियोजक ऋचा कौशिक को हरीपर्वत वार्ड एक, दो व तीन और लोहामंडी और अधिशासी अभियंता अनिल कुमार को ताजगंज एक व दो और छत्ता एक व दो वार्ड के प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शाहगंज वार्ड में एई प्रमोद कुमार व जेई विशाल शर्मा, रकाबगंज वार्ड में एई प्रमोद कुमार व जेई धीरेंद्र कुमार, फतेहपुर सीकरी में एई आदर्श जैन व जेई अभय कुमार, कोतवाली वार्ड में एई आदर्श जैन व जेई भानुप्रताप सिंह को तैनात किया गया है।
सुपरवाइजरों पर शिकायत की गाज, सूचना देने में बरत रहे थे लापरवाही
हरीपर्वत में एई वेदपकाश अवस्थी व जेई राजीव कुमार और लोहामंडी में एई सतीश कुमार और जेई सरोज कुमार को तैनाती मिली है। ताजगंज वार्ड एक में एई रमन कुमार, जेई विशाल शर्मा, ताजगंज वार्ड दो में एई सतीश कुमार व जेई सरोज कुमार व धीरेंद्र कुमतार और छत्ता वार्ड एक में एई प्रमोद कुमार व जेई भानु प्रताप सिंह और छत्ता वार्ड दो में एई आदर्श जैन व जेई भानु प्रताप सिंह को तैनात किया गया है।
कनिष्ठ लिपिक अभिनव कौशिक को संपत्ति से प्रवर्तन, वरिष्ठ लिपिक अब्दुल सलाम को अभियंत्रण से प्रवर्तन, राजस्व निरीक्षक सत्यराम को अभियंत्रण खंड से प्रवर्तन, कनिष्ठ लिपिक नासिर अली को प्रवर्तन से अभियंत्रण, कनिष्ठ लिपिक सुगम रानी को प्रवर्तन से संपत्ति और कनिष्ठ लिपिक मंजू जैन को प्रवर्तन से विधि अनुभाग में भेजा गया है। सुपरवाइजरों का कार्य क्षेत्र भी बदल दिया गया है।
