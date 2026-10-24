SIR में कटा नाम जुड़वाने का मौका: बूथ पर या ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, चाहिए ये दस्तावेज

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आपकी उम्र एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई या फिर एक अक्टूबर 2027 को 18 साल की हो रही है तो आप मतदाता बन सकते हैं। शनिवार को अपने क्षेत्र के बूथ में जाकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से फॉर्म-छह लेकर भर सकते हैं। नाम, पता में त्रुटि है तो इसमें सुधार का मौका मिल रहा है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में यदि आपका नाम कट गया तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका है। नौ विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में 27.63 लाख मतदाता हैं। इसमें 15.25 लाख पुरुष मतदाता और 12.37 लाख महिला मतदाता शामिल हैं।

घर बैठे कर सकते हैं आवेदन अगर आप बूथ तक नहीं जाना चाहते हैं तो आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आवेदन के बाद एक बार दस्तावेजों की जांच करवानी होगी। फॉर्म की जानकारी फॉर्म-6 : नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए।

फॉर्म-7 : मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए

फॉर्म-8 : मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए यह दस्तावेज चाहिए दो पासपोर्ट फोटे, परिवार के किसी एक सदस्य का वोटर कार्ड की छायाप्रति, एड्रेस और आइडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, राशन कार्ड हो सकता है। टोल फ्री नंबर, 1950