Alligators in Chambal: चंबल में बढ़ा पानी, तो घड़ियालों के बच्चों पर मंडराया खतरा, जून में छोड़े थे 2500 बच्चे

आगरा, जागरण संवाददाता। चंबल नदी में बढ़ रहे पानी का खतरा इंसानों के साथ ही घड़ियालों के बच्चों पर भी है। उनका जीवन संकट में है। वन विभाग चंबल के बढ़ते-गिरते स्तर पर नजर बनाए हुए है। इस साल लगभग 2500 घड़ियाल के बच्चे चंबल नदी में पहुंचे थे। हर साल चंबल नदी के किनारे जून के महीने में घड़ियाल के बच्चे जन्म लेते हैं। इस साल लगभग 2500 बच्चे चंबल नदी में पहुंचे थे। नदी में पहुंचे बच्चों को अभी एक महीना ही हुआ है, इसलिए इनके जीवन पर संकट ज्यादा है। हर साल बाढ़ में बह जाते हैं बच्चे हर साल चंबल की बाढ़ में बच्चे बह जाते हैं। इस साल जुलाई में ही यह स्थिति बन रही है।हर साल घड़ियालों के 95 प्रतिशत बच्चे इस पानी में बह जाते हैं।जो बच जाते हैं, उनके जीवन पर भी कई खतरे हैं। नदी में रहने वाले मगरमच्छ, कैटफिश और कुछ प्रजाति के कछुए इन बच्चों का शिकार करते हैं। इनके अलावा कुछ प्रजातियों के पक्षी भी इन बच्चों को खा जाते हैं। इस तरह चंबल में हर साल दो से तीन प्रतिशत बच्चे ही बच पाते हैं। बाढ़ की स्थिति में बच्चों के साथ ही बड़े घड़ियाल भी बह जाते हैं। घड़ियाल 16 किमी के अपने क्षेत्र में तैरते हैं, लेकिन बाढ़ में यह 200 किमी की दूरी भी पूरी करते हैं। बड़े घड़ियाल व मगरमच्छ लौट आते हैं। जो किसी जगह फंस जाते हैं, उनके लौटने की संभावना नहीं होती है। चंबल का पानी खतरे के निशान के नीचे रेंज आफिसर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में चंबल में पानी का स्तर खतरे के निशान से नीचे है। हर रोज स्तर चढ़ता या बढ़ता है। इस साल जो बच्चे नदी में पहुंचे हैं, वे अभी छोटे हैं इसलिए खतरा ज्यादा है। सामान्यत: हर साल चंबल की बाढ़ में बच्चे बह जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। हर साल होता है अध्ययन अमेरिकी विशेषज्ञ विलियम जैफरी लेंग और एमसीबीटी के जेलाब्दीन महमूद हर साल 20 घड़ियालों पर रेडियो टेलीमेटरी ट्रांसमीटर लगाकर अध्ययन करते हैं। पिछले साल किए गए अध्ययन में जानकारी मिली थी कि बाढ़ में जो बड़े घड़ियाल बहकर पचनदा या भरेह तक चले गए हैं, वह अक्तूबर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आए।

