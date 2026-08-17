चार लोगों ने बचाई 60 यात्रियों की जान, बिना परमीशन चंबल नदी में दौड़ रहा स्टीमर; दो महीने पहले कराया था बंद

जागरण संवाददाता, आगरा। चंबल नदी में यात्रियाें की जान जोखिम में डालकर दो महीने से बिना अनुमति के स्टीमर दौड़ रहा था। रविवार को डीजल खत्म होने की घटना के बाद स्टीमर में लाइफ जैकेट से लेकर ईंधन तक की व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहे हैं। संबंधित विभाग एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं।

वहीं, ठेकेदार का कहना है कि घाट पर पहुंचे ग्रामीणों ने कर्मचारियों के मना करने के बावजूद दबाव बनाकर स्टीमर को चलावाया था। चंबल में 15 जून से 15 अक्टूबर के दौेरान लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टीमर का संचालन कराया जाता है। विभाग इसके लिए चंबल सेंचुरी वालों को पत्र लिखता है। सेंचुरी वाले शासन को अनुमति के लिए पत्र भेजते हैं। शासन से अनुमति के बाद स्टीमर का संचालन किया जाता है।

जिसकी अनुमति अभी नहीं मिली है, इसके बावजूद स्टीमर का संचालन जारी था। स्थानीय लोगों के अनुसार चंबल पार कराने वाले स्टीमर में यात्रियाें की सुरक्षा के लिए जरूरी चीजों की नियमित जांच नहीं होती है। वह स्टीमर की क्षमता, यात्रियों की संख्या, लाइफ जैकेट व ईंधन की व्यवस्था पर भी प्रश्न उठा रहे हैं।

लोगों का दावा है कि स्टीमर चलाने वालों के पास नदी में यात्रियों को सुरक्षित पार कराने का पर्याप्त अनुभव भी नहीं है। ऐसे में तेज बहाव के बीच अप्रशिक्षित संचालन भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। आरोप है कि स्टीमर संचालक यात्रियासें के साथ बाइक को भी ले जाते हैं। बाइक के लिए वह 50 रुपये वसूलते हैं। जिससे स्टीमर का भार बढ़ने से यात्रियों की जान को खतरा रहता है।

वहीं, ठेकेदार चंद्रसेन तिवारी का कहना है कि नगरा घाट पर कांवड़ लेकर आए युवकों ने स्टीमर पर मौजूद कर्मचारियाें पर दबाव बनाकर जबरन चलवाया गया। कर्मचारियों द्वारा मना करने पर युवक मारपीट पर आमादा हो गए थे। उन्होंने कर्मचारियों को स्टीमर के दूसरे टैंक में डीजल डालने तक का मौका नहीं दिया।

स्टीमर के पंखे में कपड़ा फंसने से ईंधन आपूर्ति का पाइप फटने से टैंक से डीजल बह गया था। ठेकेदार का दावा है कि स्टीमर 40 फीट लंबा,16 फीट चौड़ा व करीब पांच फीट गहरा होने के चलते वह चंबल में नहीं डूबता।

चार लोगों ने बचाई 60 यात्रियों की जान स्टीमर का ईंधन खत्म होने के बाद नदी के बीच में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए चार युवक सामने आए। उन्होंने 60 यात्रियों की जान बचाई। मदद के तौर पर उसैद घाट के स्टीमर को रवाना किया गया। सुबह 10 बजे मुरैना से एसडीईआरएफ की टीम को मोटरवोटों, लाइफ जैकेटों व अन्य इंतजामों के साथ रवाना किया गया।

स्टीमर पर मौजूद चालक व उसके साथी लंबे बांस-बल्ली से एक स्टीमर को घाट की तरफ दिशा देने का प्रयास करते रहे, लेकिन बहाव व जलस्तर के सामने बांस-बल्ली के प्रयास फेल हो रहे थे। यह देख स्टीमर में सवार भूप का पुरा गांव के चार युवक छोटू केवट, सुरेंद्र केवट, रिंकू सिंह केवट और भुल्ले केवट ने स्टीमर में रखी रस्सियां निकाली।