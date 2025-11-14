आगरा के इस ब्लॉक में गोशालाओं में लगेंगे CCTVकैमरे, मनरेगा श्रमिकों की होगी शत-प्रतिशत KYC

जागरण संवाददाता, आगरा। ब्लाक फतेहाबाद में शुक्रवार को विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारी रजत कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में फैमिली आईडी, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 फीडबैक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की गई। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। बीडीओ ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए और किसी भी कीमत पर अपात्र व्यक्ति का आवेदन शामिल न होने पाए। मनरेगा योजना को लेकर उन्होंने सभी श्रमिकों की केवाईसी जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही ब्लाक क्षेत्र की सभी गोशालाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, वर्मी कम्पोस्ट और गोबर आधारित उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोशालाओं की सुरक्षा के लिए सभी में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिनकी मानिटरिंग विकास भवन स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी।