आगरा के इस ब्लॉक में गोशालाओं में लगेंगे CCTVकैमरे, मनरेगा श्रमिकों की होगी शत-प्रतिशत KYC
फतेहाबाद ब्लॉक में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में, खंड विकास अधिकारी ने सरकारी योजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदनों के सत्यापन, मनरेगा श्रमिकों की केवाईसी, और गोशालाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए गए। गोशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
जागरण संवाददाता, आगरा। ब्लाक फतेहाबाद में शुक्रवार को विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारी रजत कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में फैमिली आईडी, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 फीडबैक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की गई। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।
बीडीओ ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए और किसी भी कीमत पर अपात्र व्यक्ति का आवेदन शामिल न होने पाए। मनरेगा योजना को लेकर उन्होंने सभी श्रमिकों की केवाईसी जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही ब्लाक क्षेत्र की सभी गोशालाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, वर्मी कम्पोस्ट और गोबर आधारित उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोशालाओं की सुरक्षा के लिए सभी में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिनकी मानिटरिंग विकास भवन स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी।
शीघ्र ही इन कैमरों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर्दी से गोवंशीय पशुओं की सुरक्षा के लिए गोशालाओं में त्रिपाल और अलाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में उपमुख्य पशु-चिकित्साधिकारी डा. यशवंत सिंह, अधीक्षक सीएचसी डा. उदय प्रताप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी शेष बहादुर सरोज, एडीओ आईएसबी एमपी सिंह, एडीओ पंचायत नरेंद्र पाल सिंह सहित सभी सचिव मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।