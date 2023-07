CBSE Compartment Exam: सावन के दूसरे सोमवार पर होगी कंपार्टमेंट की परीक्षा, छात्रों को हो सकती है परेशानी

CBSE Compartment Exam बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल परीक्षा की तारीख 17 जुलाई है। 17 को ही सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़ियों को देखते हुए शहर में कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। ऐसे में छात्रों को दो घंटे पहले ही पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।

सावन के दूसरे सोमवार पर होगी कंपार्टमेंट की परीक्षा, छात्रों को हो सकती है परेशानी

आगरा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में उन छात्रों को परेशानी होने वाली है जिनकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की कंपार्टमेंट परीक्षा होनी है। दरअसल सावन के दूसरे सोमवार को परिक्रमा के लिए शहर भर में रूट डायवर्जन किया गया है। इसी दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की कंपार्टमेंट परीक्षा भी है। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा, समय से दो घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। रूट डायवर्जन की वजह से समस्या और हो सकती है। लगातार कांवड़ियों का आना-जाना भी हो रहा है। 17 जुलाई को होगी परीक्षा सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा शहर के छह केंद्रों पर 17 जुलाई को होगी। श्रद्धालुओं के शिव मंदिरों की परिक्रमा को देखते हुए 16 जुलाई की रात 11 बजे से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। हाईवे पर कोई भी वाहन नहीं आएगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए समय से पहले निकलना होगा। आठ बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचने की करें कोशिश सीबीएसई के समन्वयक रामानंद चौहान ने बताया कि परीक्षा सुबह 10:30 से शुरू होगी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का आखिरी समय 10 बजे है। बेहतर होगा कि परीक्षार्थी आठ बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश करें। बता दें कि 17 जुलाई को कक्षा 12 व कक्षा 10 की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इन केंद्रों पर होंगी कंपार्टमेंट परीक्षाएं सुमित राहुल गोयल मेमोरियल पब्लिक स्कूल

डीपीएस, शास्त्रीपुरम

केंद्रीय विद्यालय नंबर एक

कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल

सेंट क्लेयर्स स्कूल

होली पब्लिक स्कूल

