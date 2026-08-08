आगरा-सिकंदरा हाईवे पर सड़क हादसा, कार ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला; दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा हाईवे स्थित अरतौनी में शुक्रवार की रात डेढ़ बजे कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौके पर जबकि दूसरे की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। दुर्घटना के बाद चालक कार समेत मौके से भाग निकला।

बीज गोदाम से काम करके लौट रहे थे बाइक सवार घटना शुक्रवार की रात डेढ़ बजे की है। सिकंदरा के गांव अटूस निवासी अनिल और मानवेंद्र हाईवे स्थित भगवती ढाबा के पास बीज गोदाम से काम करके बाइक पर घर लौट रहे थे। उनके दो अन्य साथी भी बाइक से पीछे आ रहे थे। अरतौनी पर पीछे से आयी तेज रफ्तार काली रंग की कार दोनों को टक्कर मारकर भाग गयी। पीछे चल रहे साथी कर्मचारियों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। अनिल की मौके पर मौत हो गई।