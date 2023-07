Fire In Bus Agra: दिल्ली से बिहार जा रही सवारियों से भरी बस में लगी आग, यमुना एक्सप्रेस-वे पर मची चीख पुकार

Agra News In Hindi Fire In Bus दिल्ली से बिहार जा रही प्राइवेट बस में सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण इंजन का प्रेशर पाइप फटना बताया जा रहा है। अचानक बस में आग लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चालक ने बस को रोक कर सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल दिया और पुलिस व फायर बिग्रेड को सूचना दी।

Agra News Bus Caught Fire: यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग।

