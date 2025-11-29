Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'DM साहब! मैं जिंदा हूं...लेकिन BLO ने मार दिया', 30 साल से वोटर लिस्ट में नाम, SIR में रामवती देवी को दिखाया मृत

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:21 PM (IST)

    डीएम साहब, मतदाता सूची में 30 साल से मेरा नाम शामिल है। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, प्रत्येक में पहले मतदान फिर जलपान के नियम का पालन करती हूं। एसआइआर अभियान में मुझे जीते जी मार दिया गया। यह पीड़ा है रामवती देवी की। उन्होंने गणना प्रपत्र भी दिखाया। इसमें उन्हें मृत अंकित किया गया था। उनकी मांग है कि ऐसा किसके कहने पर हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। डीएम साहब, मतदाता सूची में 30 साल से मेरा नाम शामिल है। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, प्रत्येक में पहले मतदान फिर जलपान के नियम का पालन करती हूं। एसआइआर अभियान में मुझे जीते जी मार दिया गया। यह पीड़ा है रामवती देवी की। उन्होंने गणना प्रपत्र भी दिखाया। इसमें उन्हें मृत अंकित किया गया था। उनकी मांग है कि ऐसा किसके कहने पर हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     रामवती देवी आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं। उनका नाम मतदाता सूची में एक मई 1995 को आया था। उनका मत भाग संख्या 420 व क्रम संख्या 317 पर दर्ज था। उनके परिवार में छह मतदाता हैं।

    उनका कहना है कि परिवार के सभी लोगों का नाम एसआइआर में सही है, केवल उन्हें ही मृत दर्शा दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के बीएलओ नितेश सिंह हैं। बीएलओ उनके पास गणना प्रपत्र देने नहीं आए। न ही कोई भी फोन आया।

    शनिवार को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चेक किया तो पता चला कि उन्हें मृत दिखा दिया गया है। गणना प्रपत्र में मृत लाल स्याही से अंकित किया गया है। रामवती देवी ने बताया कि यह किसने किया, इसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। बीएलओ ने ऐसी जानकारी होने से इन्कार किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान का कहना है कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी।