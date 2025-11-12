आवास विकास परिषद: सेवानिवृत्त कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सेवानिवृत्त कर्मचारी समेत तीन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभाग को राजस्व की क्षति पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। संपत्ति प्रबंधक अमित कुमार की तहरीर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी मनोहर सिंह, राजेश कुमार और मनीष कुमार सिनसिनवार के विरुद्ध सिकंदरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आवास विकास ने रिटायर्ड कर्मचारी समेत तीन के खिलाफ कराया मुकदमा

मामले के अनुसार सिकंदरा योजना के सेक्टर 16ए स्थित उच्च आय वर्ग के भवन संख्या 699/2 का विक्रय विलेख कूटरचित फर्जी हस्ताक्षर से रजिस्ट्री करने पर कार्रवाई की गई है। यह भवन वर्ष 2014 में राजेश कुमार को आवंटित किया गया था। राजेश ने वर्ष 2022 में इसकी रजिस्ट्री भरतपुर के मनीष कुमार सिनसिनवार के नाम की। उपनिबंधक चतुर्थ के यहां यह पंजीकृत है, लेकिन परिषद के डिस्पेच रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं है। इसकी रजिस्ट्री में अनियमितता पाई गई और विभाग को 1 करोड़ 17 लाख 66 हजार 668 रुपये में राजस्व की क्षति पहुंची।