सोने की चेन और जेवर पहने हैं तो संभालकर ऑटो में बैठें, महिलाओं का गैंग कर देता है सब पार, सिपाही हुई शिकार

जागरण संवाददाता, आगरा। कन्नौज में तैनात ताजगंज के गोबर चौकी क्षेत्र की रहने वाली महिला सिपाही ऑटो गैंग की महिलाओं का शिकार बन गई। पीड़िता प्रियंका ने बताया कि 31 अक्टूबर को वह पांच दिनों का अवकाश लेकर अपनी सास और बच्चों के साथ घर आ रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑटो में तीन महिलाएं और बच्चे पहले से थे सवार बिजलीघर से ऑटो में बैठकर भगवान टाकीज चौराहे पर उतरी थी। ऑटो में तीन महिलाएं और एक 11 वर्ष की बच्ची पहले से बैठी थी। बच्ची बार-बार उनके पैर पर पैर रखकर ध्यान भटका रही थी। उनके ऑटो से उतरते ही महिलाएं भी तुरंत भाग गईं। आगे बढ़ते ही देखा तो उनके गले में पहनी हुई 15 ग्राम की चेन गायब थी।