Atal puram Township: ADA ने बच्चों से निकालवाई लॉटरी, 238 लोगों का अपने घर का सपना हुआ साकार

जागरण संवाददाता, आगरा। एडीए द्वारा ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम के फेज-वन के सेक्टर दो व तीन के आवासीय भूखंडों का आवंटन मंगलवार को लाटरी पद्धति से किया गया। सूरसदन में बच्चों ने लाटरी पद्धति से आवंटियों की पर्चियां निकालीं। ड्रा में अपनी पर्ची निकलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे। एडीए ने दोनों सेक्टरों के 374 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनमें से 238 का आवंटन किया गया। इन भूखंडों के लिए 783 आवेदन आए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूरसदन सभागार में अटलपुरम टाउनशिप के भूखंडों के लाटरी पद्धति से आवंटन का शुभारंभ मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार ने किया। आल सेंट्स स्कूल के बच्चों ने लाटरी पद्धति में आवंटियों की पर्ची निकाली। इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया गया। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने सफल आवेदकों को भूखंड मिलने की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि एडीए का उद्देश्य है कि सभी वर्गों के लोगों को किफायती दर पर आवास की सुविधा मिल सके।

एडीए अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो रहा है। शीघ्र ही एडीए की नई आवासीय योजना आएगी। एडीए ने सेक्टर दो व तीन के एमआइजी-थ्री, एचआइजी और सुपर एचआइजी के भूखंडों के आवंटन को आनलाइन बुकिंग 29 सितंबर से सात नवंबर तक की थी।



