Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Atal puram Township: ADA ने बच्चों से निकालवाई लॉटरी, 238 लोगों का अपने घर का सपना हुआ साकार

    By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:47 PM (IST)

    आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ग्वालियर रोड पर अटलपुरम टाउनशिप के फेज-1 में आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी से किया। सूरसदन में बच्चों द्वारा पर्ची निका ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तावित अटल पुरम टाउनशिप।

    जागरण संवाददाता, आगरा। एडीए द्वारा ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम के फेज-वन के सेक्टर दो व तीन के आवासीय भूखंडों का आवंटन मंगलवार को लाटरी पद्धति से किया गया।

    सूरसदन में बच्चों ने लाटरी पद्धति से आवंटियों की पर्चियां निकालीं। ड्रा में अपनी पर्ची निकलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे। एडीए ने दोनों सेक्टरों के 374 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनमें से 238 का आवंटन किया गया। इन भूखंडों के लिए 783 आवेदन आए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूरसदन सभागार में अटलपुरम टाउनशिप के भूखंडों के लाटरी पद्धति से आवंटन का शुभारंभ मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार ने किया। आल सेंट्स स्कूल के बच्चों ने लाटरी पद्धति में आवंटियों की पर्ची निकाली।

    इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया गया। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने सफल आवेदकों को भूखंड मिलने की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि एडीए का उद्देश्य है कि सभी वर्गों के लोगों को किफायती दर पर आवास की सुविधा मिल सके।

    एडीए अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो रहा है। शीघ्र ही एडीए की नई आवासीय योजना आएगी। एडीए ने सेक्टर दो व तीन के एमआइजी-थ्री, एचआइजी और सुपर एचआइजी के भूखंडों के आवंटन को आनलाइन बुकिंग 29 सितंबर से सात नवंबर तक की थी।

    130 करोड़ रुपये की होगी आय

    एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि लाटरी पद्धति से 238 भूखंड आवंंटित किए गए हैं, जिनसे प्राधिकरण को करीब 130 करोड़ रुपये की आय होगी। लाटरी पद्धति में जिन आवेदकों का नंबर नहीं आया है, उन्हें पांच कार्य दिवस में पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जाएगी। वह टाउनशिप के फेज-टू स्थित भूखंडों के लिए 22 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं।