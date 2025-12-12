Language
    यूपी के इस शहर में नहीं बनी छह लाख से ज्‍यादा छात्रों की APAAR ID, स्कूलों पर होगा बड़ा एक्‍शन

    By Sandeep Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    आगरा में छह लाख से ज्‍यादा छात्रों की APAAR ID नहीं बनने पर शिक्षा विभाग ने सख्‍त रुख अपनाया है। इस लापरवाही के चलते स्‍कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जा स ...और पढ़ें

    लापरवाही करने वाले स्कूलों को नोटिस किए जाएंगे जारी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, आगरा। जिले के स्कूल विद्यार्थियों की आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आईडी) बनाने में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। स्थिति यह है कि कक्षा एक से 12वीं तक जिले में नामांकित 10.02 लाख विद्यार्थियों में से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अब तक सिर्फ 4.01 लाख विद्यार्थियों की ही अपार आईडी बनाई गई है, जबकि छह लाख से अधिक विद्यार्थियों की आईडी निर्माण की प्रक्रिया अब तक शुरू भी नहीं हुई है, जो विभागीय आदेशों के प्रति उदासीनता दर्शा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र गोंड ने बताया कि लगातार निर्देशों और रिमाइंडर के बाद भी कई निजी व सरकारी स्कूल अपने विद्यार्थियों की अपार आईडी समय पर नहीं बना रहे हैं। सभी स्कूलों को नोटिफिकेशन के साथ फोन करके भी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अपेक्षित सुधार अब तक नहीं दिखा।

    अब स्कूलों को दोबारा चेतावनी दी जा रही है कि वह निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा के स्तर से शिथिलता बरतने वाले स्कूलों की अपार आईडी निष्क्रिय कर उन्हें ब्लाक कर दिया जाएगा।

    अपार आईडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों का शैक्षणिक डेटा एक स्थान पर सुरक्षित और स्थायी रूप से उपलब्ध कराना है। आईडी निर्माण में देरी से विभागीय योजनाओं, छात्रवृत्ति, प्रवेश और ट्रांसफर प्रक्रियाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में अपार आईडी बनाने में पिछड़े मदरसे, केवल इतने बच्चों का ही हो सका रजिस्‍ट्रेशन