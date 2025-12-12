जागरण संवाददाता, आगरा। जिले के स्कूल विद्यार्थियों की आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आईडी) बनाने में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। स्थिति यह है कि कक्षा एक से 12वीं तक जिले में नामांकित 10.02 लाख विद्यार्थियों में से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अब तक सिर्फ 4.01 लाख विद्यार्थियों की ही अपार आईडी बनाई गई है, जबकि छह लाख से अधिक विद्यार्थियों की आईडी निर्माण की प्रक्रिया अब तक शुरू भी नहीं हुई है, जो विभागीय आदेशों के प्रति उदासीनता दर्शा रही है।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र गोंड ने बताया कि लगातार निर्देशों और रिमाइंडर के बाद भी कई निजी व सरकारी स्कूल अपने विद्यार्थियों की अपार आईडी समय पर नहीं बना रहे हैं। सभी स्कूलों को नोटिफिकेशन के साथ फोन करके भी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अपेक्षित सुधार अब तक नहीं दिखा।

अब स्कूलों को दोबारा चेतावनी दी जा रही है कि वह निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा के स्तर से शिथिलता बरतने वाले स्कूलों की अपार आईडी निष्क्रिय कर उन्हें ब्लाक कर दिया जाएगा।