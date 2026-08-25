आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन: 101 KG गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, युवाओं को बेचते थे पुड़िया
कानपुर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगरा के सिकंदरा में छापा मारकर 101 किलोग्राम गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गांजा बाहर से लाकर विश्वविद्यालय के सामने युवाओं को बेचने की तैयारी थी, जबकि दो कार सवार मौके से फरार हो गए।
HighLights
कानपुर एएनटीएफ ने आगरा में की बड़ी कार्रवाई
सिकंदरा के अरसेना गांव से 101 किलो गांजा बरामद
हरीश कुमार और छविराम यादव को किया गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, आगरा। कानपुर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सिकंदरा क्षेत्र में सोमवार आधी रात को बड़ी कार्रवाई की। गांव अरसेना में छापा मारकर 101 किलोग्राम गांजे के साथ हरीश कुमार निवासी कुकथरी पिनाहट और छविराम यादव निवासी अरसेना को गिरफ्तार कर लिया। जबकि कार सवार दो आरोपित मौके से फरार हो गए। बताया गया है कि गांजा को एक विवि के सामने युवाओं को बेचते थेे।
कानपुर की एनटीएफ को आगरा में बाहर से गांजा तस्करी करके लाने की सूचना मिली थी। यह गांजा कार सवारों द्वारा सिकंदरा के गांव अरसेना निवासी छविराम के यहां लाया गया था। जिसे शहर में गांजे की बिक्री करने से जुड़े अन्य लोगाें को आपूर्ति किया जाना था।
आगरा में की छापामार कार्रवाई
कानपुर एएनटीएफ की टीम ने आगरा की एएनटीएफ को इसकी सूचना दी। दोनों टीमों ने सोमवार की आधी रात को संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा।
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कार सवार दो आरोपित मौके से फरार
मौके से पिनाहट के गांव कुकथला निवासी हरीश कुमार और गांव अरसेना निवासी छविराम यादव को गिरफ्तार कर लिया। उनके दो कार सवार साथी मौके से भाग निकले। एएनटीएफ ने आरोपितों से 101 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।