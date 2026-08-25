आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन: 101 KG गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, युवाओं को बेचते थे पुड़िया

जागरण संवाददाता, आगरा। कानपुर की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सिकंदरा क्षेत्र में सोमवार आधी रात को बड़ी कार्रवाई की। गांव अरसेना में छापा मारकर 101 किलोग्राम गांजे के साथ हरीश कुमार निवासी कुकथरी पिनाहट और छविराम यादव निवासी अरसेना को गिरफ्तार कर लिया। जबकि कार सवार दो आरोपित मौके से फरार हो गए। बताया गया है कि गांजा को एक विवि के सामने युवाओं को बेचते थेे।

कानपुर की एनटीएफ को आगरा में बाहर से गांजा तस्करी करके लाने की सूचना मिली थी। यह गांजा कार सवारों द्वारा सिकंदरा के गांव अरसेना निवासी छविराम के यहां लाया गया था। जिसे शहर में गांजे की बिक्री करने से जुड़े अन्य लोगाें को आपूर्ति किया जाना था।