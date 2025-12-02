Language
    ISBT पर बम की आशंका से मची खलबली: दो घंटे दहशत में रहे लोग, बस की सीट के नीचे मिला आइसबॉक्स

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    एक रोडवेज बस में 24 घंटे से लावारिस बैग रखा होने से सनसनी फैल गई। रात में बैग में बम होने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। दिन भर खड़ी रही बस। रात में पहुंचे स्टाफ ने दी बम की सूचना। पुलिस ने तुरंत आईएसबीटी को खाली कराया और जांच की।

    ईएसबीटी पर खड़े लोग।

    जागरण संवाददाता, आगरा। आईएसबीटी पर 24 घंटे से खड़ी एटा डिपो की अनुबंधित बस में लावारिस बैग की सूचना से सनसनी फैल गई। सीट के नीचे रखे बैग से तार निकल रहे थे। बम की आशंका पर पुलिस ने बस स्टैंड खाली करवाकर बम स्क्वायड को बुलाकर जांच की। लगभग दो घंटे तक चली जांच के बाद बैग में आइसबैग निकला, जिसमें पटाखे रखे हुए थे। बताया गया कि रविवार रात के बाद स्टाफ न मिलने से बस को रवाना नहीं किया गया था।

    सीट के नीचे रखे बैग से निकल रहे थे तार, दो घंटे तक तलाशी, आईस बाक्स से निकले पटाखे

    एटा-आगरा के बीच चलने वाली रोडवेज बस रविवार शाम छह बजे आइएसबीटी पर पहुंची थी। सवारियां उतरने के बाद ड्राइवर व परिचालक ड्यूटी समाप्त कर चले गए। सोमवार को स्टाफ न आने के कारण बस रवाना नहीं हुई। रात पौने नौ बजे बस का ड्राइवर और परिचालक पहुंचा। बस की सीट के नीचे लावारिस बैग रखा था और उससे तार निकल रहे थे।

    बम की आशंका पर दी ड्राइवर ने सूचना

    बम की आशंका होने पर ड्राइवर एटा निवासी अजय ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद सनसनी फैल गई। आनन-फानन में हरीपर्वत थाने के फोर्स के साथ एसीपी अक्षय महादिक पहुंचे। इसके बाद आएसबीटी को खाली कराया गया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास बम डिस्पोजल स्कवायड के साथ पहुंचे। लगभग दो घंटे तक सनसनी फैली रही।

    सीसीटीवी देख रही पुलिस


    डीसीपी सिटी ने बताया कि सीट के नीचे रखे बैग में एक आइस बाक्स मिला, जिसमें पटाखे रखे हुए थे। बस के ड्राइवर और परिचालक से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है।