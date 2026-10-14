पीएचडी के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग, आंबेडकर यूनिवर्सिटी में 212 सीट हैं खाली

जागरण संवाददाता, आगरा। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी की पहले चरण की खाली रह गईं 212 सीटों के लिए बुधवार से दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हुई। इंस्टीट्यूट आफ बेसिक साइंस में हिंदी, बायोटेक्नोलाजी, भूगोल सहित अन्य विषयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। गुरुवार को भी काउंसलिंग होगी।

विश्वविद्यालय की 1440 सीटों के लिए पहले चरण की काउंसलिंग के बाद 212 सीटें खाली रह गईं थी। इन सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक हिंदी, बायोटेक्नोलाजी और दूसरी पाली में दोपहर दो से शाम पांच बजे तक भूगोल, विधि, कृषि सहित आठ विषयों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।