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'मुंगेरीलाल के सपने कोई भी देख सकता है', भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अखिलेश यादव पर तंज

By Ajay DubeyEdited By: Abhishek Saxena
Published: Sat, 03 Oct 2026 01:52 PM (IST)

भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आगरा में एमएलसी चुनाव जनसभा में अखिलेश यादव के 2027 में सरकार बनाने ...और पढ़ें

आगरा में आए पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए।

आगरा में आए पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए।

HighLights

  1. पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के दावे को 'मुंगेरीलाल का सपना' कहा।

  2. आगरा में एमएलसी चुनाव जनसभा को संबोधित किया भाजपा अध्यक्ष ने।

  3. कार्यकर्ताओं से दोनों सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने को कहा।

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा विधान परिषद स्नातक और शिक्षक खंड की होटल रमाना ग्रैंड में आयोजित नामांकन जनसभा में भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कहां, भले ही यह चुनाव छोटा है लेकिन हार जीत के मायने बड़े हैं। भाजपा के कार्यकर्ता मतदाताओं के घर-घर जाएं जिससे इस बार दोनों सीटों पर भाजपा को जीत मिले।

पंकज चौधरी ने 2027 में अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के दावे के सवाल पर कहा, मुंगेरीलाल के सपने कोई भी देख सकता है। राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची के सवाल पर कहा जल्द ही सूची जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में चल चल रहे सेवा संकल्प अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया।