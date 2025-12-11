Language
    Air Pollution: लेना चाहते हैं साफ हवा में सांस, महंगे Air Purifier की जगह लगाइए ये पौधे; बालकनी हो या कमरा

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    आगरा में सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने से लोग घरों में एयर प्यूरीफायर प्लांट लगा रहे हैं। दयालबाग शिक्षण संस्थान के प्रोफेसरों का कहना है कि स्नेक प ...और पढ़ें

    Hero Image

    Air Purifier: ये पौधे प्रदूषण को दूर कर हवा साफ करते हैं।

    सुमित द्विवेदी, आगरा। सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण स्तर गर्मियों की तुलना में बढ़ जाता है। हवा में धुंआं होने के कारण सांस लेने में मुश्किल भी होती है। बाहर निकलते ही दूषित हवा में सांस लेना भारी न पड़े।

    इससे बचाव को शहरवासी घरों के अंदर शुद्ध आक्सीजन पाने के लिए एयर प्यूरीफायर प्लांट लगा रहे हैं। दयालबाग शिक्षण संस्थान (DEI) से सेवानिवृत्त प्रोफेसर का कहना है कि ये पौधे न केवल हवा साफ करते हैं, बल्कि घर के वातावरण को ताजगी भी प्रदान करते हैं।

    खंदारी में रहने वाले धीरज ने बताया कि उनका घर दूसरी मंजिल पर है। उनकी मां की उम्र 75 वर्ष है और उन्हें प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ रहती है। आसपास निर्माण कार्य होने से प्रदूषण अधिक हो रहा है।

    जिससे बचाव को घर के कमरे, किचन और बालकनी में एयर प्यूरीफायर प्लांट लगाए हैं। इनसे शुद्ध आक्सीजन मिलती है और बाहरी प्रदूषित हवा से कमरा सुरक्षित रहता है। बताया स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और पीस लिली जैसे पौधे चुने हैं।

    ये पौधे शोध में भी एयर प्यूरीफायर के रूप में प्रमाणित हैं। इसी तरह, कमला नगर की रहने वाले शुभ्रा अग्रवाल ने बताया वे छठवीं मंजिल पर रहती हैं। घर में पौधे लगाने से सुंदरता बढ़ी है और हवा भी शुद्ध होती है।

    एरिका पाम का पौधा हवा को फिल्टर करता है। इसके साथ घर में स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और पीस लिली लगा रखे हैं।

    ये पौधे करते हैं एयर प्यूरीफायर का काम

    दयालबाग शिक्षण संस्थान के वनस्पति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रोफेसर वीरेंद्र भटनागर बताते हैं घरों में लगाने के लिए सबसे अच्छे एयर प्यूरीफायर प्लांट स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, एरिका पाम और पीस लिली हैं।

    ये पौधे नासा की 1989 की स्टडी में शामिल हैं, जो घरेलू प्रदूषकों को सोखते हैं। स्नेक प्लांट लंबे पत्तों वाला पौधा है, जो कम रोशनी में भी उगता है। मनी प्लांट लटकने या चढ़ने वाला पौधा है, जो पानी या मिट्टी दोनों में बढ़ता है। एरिका पाम ताड़ जैसा दिखता है और नमी बढ़ाता है।

    पीस लिली सफेद फूल वाला सुंदर पौधा है, जो कम पानी में चलता है।

    ये पौधे ऐसे शुद्ध करते हैं हवा

    प्रोफेसर वीरेंद्र भटनागर बताते हैं ये प्लांट हवा को शुद्ध करने के लिए पत्तियों और जड़ों से प्रदूषक सोखते हैं। स्नेक प्लांट फार्मेल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलीन और टोल्यून जैसे टाक्सिन को सोखकर रात में आक्सीजन छोड़ता है।

    मनी प्लांट बेंजीन, फार्मेल्डिहाइड और जाइलीन को फिल्टर करता है, जिससे हवा ताजी रहती है। एरिका पाम फार्मेल्डिहाइड, जाइलीन और टोल्यून हटाता है, साथ ही कमरे में नमी बढ़ाकर सूखापन कम करता है।

    पीस लिली अमोनिया, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन को सोखता है, जो सफाई उत्पादों से आते हैं। ये पौधे फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइआक्साइड को आक्सीजन में बदलते हैं और मिट्टी के बैक्टीरिया से टाक्सिन को पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं।

    नासा स्टडी के मुताबिक, छह से आठ मध्यम आकार के पौधे एक व्यक्ति के लिए पूरे दिन शुद्ध हवा दे सकते हैं।