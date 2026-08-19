स्काईडाइवर्स को आसमान की सैर करा रहीं आगरा की ज्ञानवी, पूरी कर चुकी हैं 350 घंटे की उड़ान
आगरा की ज्ञानवी अग्रवाल ने अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त कर FAA और DGCA से पायलट सर्टिफिकेशन हासिल किया है। वे वर्तमान में मैक्सन एविएशन के साथ राजस्थान में स्काइडाइविंग के लिए विमान उड़ाती हैं और 350 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी हैं।
HighLights
ज्ञानवी अग्रवाल ने अमेरिका में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया।
FAA और DGCA से महत्वपूर्ण पायलट सर्टिफिकेशन हासिल किए।
जागरण संवाददाता, आगरा। बचपन से ही आसमान में उड़ान भरने का सपना देखने वाली कमला नगर स्थित प्रोफेसर कालोनी की ज्ञानवी अग्रवाल ने विमानन क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। ज्ञानवी ने अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्ट्रूमेंट-रेटेड एयरक्राफ्ट पायलट सर्टिफिकेशन प्राप्त किया।
इसके साथ ही, उन्होंने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी हासिल किया। वर्तमान में, ज्ञानवी मैक्सन एविएशन के साथ राजस्थान में कार्यरत हैं, जहां वे स्काइडाइविंग के लिए विमान उड़ाती हैं। वे स्काईडाइवर्स को सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अब तक 350 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी हैं।
ज्ञानवी के पिता मनीष अग्रवाल रबर से जुड़े व्यवसाय में हैं, जबकि उनकी माता शिल्पा अग्रवाल गृहिणी हैं। उनकी दादी राधा अग्रवाल धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। ज्ञानवी की बड़ी बहन युक्ति अग्रवाल ने डाक्टर की पढ़ाई पूरी की है। वे रेलवे सलाहकार समिति की सदस्य निधि अग्रवाल की भतीजी हैं और उनके फूफा पंकज अग्रवाल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं।