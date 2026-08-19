स्काईडाइवर्स को आसमान की सैर करा रहीं आगरा की ज्ञानवी, पूरी कर चुकी हैं 350 घंटे की उड़ान

जागरण संवाददाता, आगरा। बचपन से ही आसमान में उड़ान भरने का सपना देखने वाली कमला नगर स्थित प्रोफेसर कालोनी की ज्ञानवी अग्रवाल ने विमानन क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। ज्ञानवी ने अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्ट्रूमेंट-रेटेड एयरक्राफ्ट पायलट सर्टिफिकेशन प्राप्त किया।

इसके साथ ही, उन्होंने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी हासिल किया। वर्तमान में, ज्ञानवी मैक्सन एविएशन के साथ राजस्थान में कार्यरत हैं, जहां वे स्काइडाइविंग के लिए विमान उड़ाती हैं। वे स्काईडाइवर्स को सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अब तक 350 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी हैं।