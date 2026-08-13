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    KBC की हाॅट सीट तक पहुंचीं आगरा की डाॅ. जागृति, पहले ही प्रयास में जीते 25 लाख; बोलीं...खास रहा वो पल

    By Sandeep Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:43 PM (IST)

    आगरा की चिकित्सक डॉ. जागृति अग्रवाल ने कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) सीजन-17 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 लाख रुपये जीते। उन्होंने पहली बार आवेदन किय ...और पढ़ें

    टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपये जीतने वालीं डॉ. जागृति।

    टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपये जीतने वालीं डॉ. जागृति।

    जागरण संवाददाता, आगरा। प्रतिभा, आत्मविश्वास और सूझबूझ के दम पर आगरा की चिकित्सक डा. जागृति अग्रवाल ने देश के लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) सीजन-17 में शानदार प्रदर्शन कर 25 लाख रुपये की धनराशि जीती है। बुधवार को प्रसारित एपिसोड में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।

    जयपुर हाउस के प्रताप नगर स्थित गर्भाधान संस्कार एवं मैटरनिटी होम में छह वर्षों से सेवाएं दे रहीं डा. जागृति की उपलब्धि पर परिवार व सहयोगियों में खुशी है। मूल रूप से प्रयागराज, वर्तमान में दयालबाग निवासी डा. जागृति ने बताया कि मुझे सामान्य ज्ञान आधारित जानकारी पसंद है इसलिए इस बार पहली बार केबीसी के लिए आवेदन किया था।

    मार्च में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद 20 मई को लखनऊ में आडिशन हुआ। वहां 20 में से 18 प्रश्नों के सही उत्तर देकर अगला चरण पार किया। व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद सात जुलाई को मुख्य शो में शामिल होने का निमंत्रण मिला। दो अगस्त को मुंबई पहुंचीं और तीन व चार अगस्त को शो की रिकार्डिंग हुई

    हाॅट सीट पर बैठकर 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 25 लाख रुपये की राशि सुनिश्चित की। 50 लाख रुपये के प्रश्न पर उत्तर को लेकर संशय था। जोखिम उठाने की जगह उन्होंने खेल छोड़ने का निर्णय लेकर 25 लाख रुपये जीते।

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    अमिताभ बच्चन से मिलना अविस्मरणीय

    डा. जागृति का कहना था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतकर जब अमिताभ बच्चन के सामने हाॅट सीट पर बैठना सपना सच होने जैसा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने हाॅट सीट पर बैठूंगी। वह इतने बड़े कलाकार होकर भी बेहद सरल और सहज हैं

    पूरे खेल के दौरान उन्होंने कभी घबराहट नहीं होने दी। प्रोत्साहन देकर आत्मविश्वास बढ़ाया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़े 50 लाख रुपये के प्रश्न पर असमंजस के कारण खेल छोड़ा।

    बनीं बेस्ट प्लेयर ऑफ द वीक

    डा. जागृति को केबीसी में शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द वीक सम्मान भी मिला। वह इस सप्ताह 10 लाख रुपये से अधिक जीतने वाली पहली प्रतिभागी रहीं। उनकी सफलता पर मां अनीता अग्रवाल, डीपीएस में कक्षा तीन की छात्रा बेटी कियारा बेहद उत्साहित हैं। गर्भाधान संस्कार एवं मैटरनिटी होम के संस्थापक अशोक अग्रवाल, साथी चिकित्सकों और कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की।