आगरा वालों काे मिलेगा नया पिकनिक स्पॉट, बुढ़िया का ताल होगा डेवलप; रेस्टोरेंट भी बनेगा

जागरण संवाददाता, आगरा। शहरवासियों को खुशनुमा मौसम में आसपास घूमने के लिए एक नया पिकनिक स्पॉट देने की तैयारी है। शहर के बुढ़िया के ताल को अब पर्यटन स्थल के रूप में मजबूत पहचान मिलेगी। ईको टूरिज्म के तहत इसके विकास के लिए चार करोड़ रुपये पर्यटन विभाग ने स्वीकृत किए हैं।

यहां रेस्टोरेंट, वाॅच टावर, लैंडस्केपिंग सहित कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसे क्षेत्र के लोगों के लिए पिकनिक स्पाट के रूप में बनाने की योजना है। इसके अलावा ताज खेमा में भी इको हट्स बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

एत्मादपुर विधायक डा. धर्मपाल सिंह ने बताया कि बुढ़िया के ताल के विकास के लिए कई साल से प्रयास किया जा रहा था। पिछले वर्ष मनरेगा के सहयोग से करीब 50 लाख रुपये की लागत से साफ-सफाई सहित कई कार्य किए गए। पर्यटन विभाग को 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। अब इसमें से चार करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।