Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

आगरा वालों काे मिलेगा नया पिकनिक स्पॉट, बुढ़िया का ताल होगा डेवलप; रेस्टोरेंट भी बनेगा

By Yatharth Mishra Edited By: Prateek Gupta
Published: Sat, 26 Sep 2026 12:23 PM (IST)

आगरा में बुढ़िया का ताल अब एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने ...और पढ़ें

आगरा के पास स्थित बुढ़िया का ताल।

आगरा के पास स्थित बुढ़िया का ताल।

जागरण संवाददाता, आगरा। शहरवासियों को खुशनुमा मौसम में आसपास घूमने के लिए एक नया पिकनिक स्पॉट देने की तैयारी है। शहर के बुढ़िया के ताल को अब पर्यटन स्थल के रूप में मजबूत पहचान मिलेगी। ईको टूरिज्म के तहत इसके विकास के लिए चार करोड़ रुपये पर्यटन विभाग ने स्वीकृत किए हैं।

यहां रेस्टोरेंट, वाॅच टावर, लैंडस्केपिंग सहित कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसे क्षेत्र के लोगों के लिए पिकनिक स्पाट के रूप में बनाने की योजना है। इसके अलावा ताज खेमा में भी इको हट्स बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

एत्मादपुर विधायक डा. धर्मपाल सिंह ने बताया कि बुढ़िया के ताल के विकास के लिए कई साल से प्रयास किया जा रहा था। पिछले वर्ष मनरेगा के सहयोग से करीब 50 लाख रुपये की लागत से साफ-सफाई सहित कई कार्य किए गए। पर्यटन विभाग को 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। अब इसमें से चार करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं

बची हुई राशि भी जल्द स्वीकृत हो जाएगी। बताया कि इसको पिकनिक स्पाॅट बनाने की योजना है। यहां लैंडस्केपिंग के साथ पर्यटकों के बैठने और घूमने की व्यवस्था होगी। वाॅच टावर से नजारा देखा जा सकेगा।

ताज खेमा में पांच करोड़ से बनेंगे ईको हट्स

ईको टूरिज्म की कार्ययोजना में ताज खेमा के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां ईको हट्स बनाए जाने के साथ कई सुविधाओं का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। पर्यटकों के लिए प्रकृति के बीच ठहरने और अन्य सुविधाओं को विकसित करने की योजना है।