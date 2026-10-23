आगरा से बेंगलुरु की फ्लाइट महीने में दो दिन रहेगी बंद, एयरफोर्स स्टेशन पर होगा रखरखाव

जागरण संवाददाता, आगरा। बेंगलुरु-आगरा फ्लाइट हर माह दो दिन नहीं चलेगी। एयरफोर्स स्टेशन में रनवे का रखरखाव होगा। यह कार्य हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को होगा। यह निर्णय विंटर शेड्यूल में लागू होगा। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक होगी। निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि यात्रियों को इसकी जानकारी दी जा रही है।

बेंगलुरु फ्लाइट बेंगलुरु से आगरा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई 941 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 1:45 बजे आगरा पहुंचेगी। आगरा से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट संख्या 6ई 942 दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी।