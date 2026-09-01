कांगो से आगरा आए दो युवक निकले इबोला पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार को किया होम क्वारंटाइन
कांगो से आगरा लौटे दो युवकों में इबोला वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य लक्षण मिलने ...और पढ़ें
HighLights
कांगो से लौटे दो युवक इबोला पॉजिटिव मिले।
स्वास्थ्य विभाग ने परिवार सहित होम आइसोलेट किया।
एयरपोर्ट पर जांच के बाद रिपोर्ट आगरा भेजी गई।
जागरण संवाददाता, आगरा। कांगो से अपने घर लौटे दो युवकों में इबोला वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सोमवार को दोनों युवकों के घर पहुंची, सामान्य लक्षण मिलने पर स्वजन सहित दोनों को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर रख रही है।
कांगो में इबोला का प्रकोप है। वहां से भारत आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर नमूने लेकर जांच की जा रही है। 32 वर्षीय युवक 28 अगस्त को मुंबई पहुंचा। एयरपोर्ट से निकलने से पहले इबोला वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए। दूसरा युवक 28 अगस्त को दिल्ली होकर आया था।
वहां एयरपोर्ट पर सैंपल लिए गए थे। दिल्ली और मुंबई से दोनों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई। प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि दोनों युवकों में इबोला वायरल का संक्रमण मिला है। दोनों में गंभीर लक्षण नहीं है। परिवार सहित दोनों को होम आइसोलेट करने के साथ ही दवाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं।