कांगो से आगरा आए दो युवक निकले इबोला पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार को किया होम क्वारंटाइन

जागरण संवाददाता, आगरा। कांगो से अपने घर लौटे दो युवकों में इबोला वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सोमवार को दोनों युवकों के घर पहुंची, सामान्य लक्षण मिलने पर स्वजन सहित दोनों को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर रख रही है।

कांगो में इबोला का प्रकोप है। वहां से भारत आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर नमूने लेकर जांच की जा रही है। 32 वर्षीय युवक 28 अगस्त को मुंबई पहुंचा। एयरपोर्ट से निकलने से पहले इबोला वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए। दूसरा युवक 28 अगस्त को दिल्ली होकर आया था।