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आगरा में पानी की किल्लत पर भड़का गुस्सा, मेट्रो स्टेशन पर चढ़कर युवक ने दी आत्महत्या की धमकी

By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 07:32 PM (IST)

आगरा के धाकरान क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर एमजी रोड पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जाम ...और पढ़ें

आगरा मेट्रो के स्टेशन पर चढ़ा युवक लाल घेरे में।

आगरा मेट्रो के स्टेशन पर चढ़ा युवक लाल घेरे में।

जागरण संवाददाता, आगरा। एमजी रोड स्थित धाकरान क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर शनिवार दोपहर जमकर हंगामा हुआ। कलक्ट्रेट से 170 मीटर दूरी पर 70 से अधिक महिलाएं रोड पर आ गईं। पुलिस-प्रशासन और जलकल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दिया।

इस बीच एक युवक निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन पर चढ़ गया। युवक ने आत्महत्या की धमकी दी। युवक का कहना था कि शिकायतों के बाद भी जलकल विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है। लाइन की मरम्मत नहीं हो रही है। लाइन की मरम्मत का आश्वासन मिलने के बाद युवक 30 मिनट के बाद स्टेशन से नीचे उतरा।

उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) द्वारा एमजी रोड पर एलीवेटेड मेट्रो ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। धाकरान चौराहा के पास एक माह पूर्व 300 मीटर लंबी पानी की लाइन को शिफ्ट किया गया है। तीन सप्ताह पूर्व एक अन्य लाइन पर भी कार्य हुआ है।

लाइन शिफ्ट करने के बाद से धाकरान वाली गली, बड़ा गालिबपुरा, छोटा गालिबपुरा, डेरा सरस, हल्का मदन सहित आसपास के कई और क्षेत्रों में पानी का प्रेशर ठीक से नहीं आ रहा है। आए दिन जलापूर्ति ठप रहती है। क्षेत्रीय लोगों ने तीन से पांच बार इसकी शिकायत जलकल विभाग के अधिकारियों से भी की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

यूपीएमआरसी अधिकारियों ने भी शिकायतों को अनसुना कर दिया। पानी की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा शनिवार दोपहर 12 बजे फूटा पड़ा। 70 से अधिक महिलाएं एमजी रोड पर पहुंच गईं। दोनों तरफ की लेन को जाम कर दिया। महिलाओं रोड पर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। 20 मिनट तक नारेबाजी की

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। महिलाओं ने पहले पानी की समस्या के समाधान पर जोर दिया। इस बीच धाकरान निवासी पवन धाकड़ निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन पर चढ़ गया। पवन ने नारेबाजी शुरू कर दी। यह देखकर महिलाएं और भड़क गईं। नारेबाजी शुरू कर दी।

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने लगीं। पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने 48 घंटे में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया तब जाकर दोपहर साढ़े 12 बजे जाम खत्म हुआ। युवक को स्टेशन से नीचे उतारा जा सका। वहीं विरोध प्रदर्शन के चलते एमजी रोड पर एक किमी से अधिक लंबा जाम लग गया।

लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम में दो एंबुलेंस भी फंस गईं। पुलिस ने किसी तरीके से जाम को खुलवाया।

10 हजार से अधिक लोग परेशान, नहीं सुन रहे जनप्रतिनिधि

धाकरान सहित आसपास के 10 हजार से अधिक लोग परेशानी की समस्या से परेशान हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सुनीता देवी, माया देवी ने बताया कि आए दिन पानी की आपूर्ति प्रभावित रहती है। ठीक तरीके से पानी के टैंकर नहीं भेजे जाते हैं। एक बार भी जलकल विभाग की टीम जांच के लिए नहीं आई है।

विजया देवी, मुन्नी देवी और रीमा ने बताया कि पिछले दो दिन से जलापूर्ति ठप है। पानी खरीदना पड़ रहा है। कई बार रात में जलापूर्ति होती है। समस्या का निस्तारण अधिकारी नहीं करा रहे हैं।

हंगामे के बाद चालू हुआ काम

धाकरान चौराहा पर हंगामा के बाद जलकल विभाग की टीम ने पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया। महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि दो दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। पानी का प्रेशर कमजोर था।

इसी के चलते ठीक से जलापूर्ति नहीं हो रही थी। दोनों लाइनों में एक साथ कार्य शुरू किया गया है। यह लाइनें धाकरान चौराहा से होकर गुजरती हैं। सुभाष पार्क की पानी की टंकी से जलापूर्ति होती है।