यमुना का रूप निखर उठा, एत्माद्दौला की कोठरियों तक पहुंचा पानी; बाढ़ का खतरा फिलहाल दूर
आगरा में यमुना नदी का जलस्तर चार दिनों की वृद्धि के बाद स्थिर हो गया है, जिससे बाढ़ का खतरा टल गया है। एत्माद्दौला स्मारक तक पानी पहुंचने के बावजूद, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। पिछले चार दिनों से यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। मंगलवार दोपहर बाद जलस्तर स्थिर हो गया। इससे जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। तहसील सदर के 15 और फतेहाबाद के आठ गांवों में बाढ़ का खतरा टल गया है। वहीं चंबल नदी का जलस्तर 112 मीटर पर टिका हुआ है।
हथिनी कुंड से 30 हजार और गोकुल बैराज से 29 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तेजी से डिस्चार्ज कम होने से नदी के जलस्तर में मंगलवार को बढ़ोतरी नहीं हुई। जलस्तर 149.60 मीटर पर टिक गया। जलस्तर के तेजी से बढ़ने के चलते सदर और फतेहाबाद तहसील में नौ बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। संबंधित गांवों में लगातार मुनादी कराई जा रही है।
वहीं एत्माद्दौला स्मारक की कोठरियों तक पानी पहुंच गया है। इस समय नदी का जलस्तर देखने के लिए पोइया घाट, बल्केश्वर घाट और यमुना किनारे पर लोग पहुंच रहे हैं।
लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस-प्रशासन अधिकारियों ने बल्केश्वर सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया। घाटों में बैरिकेडिंग करा दी गई है। एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार ने बताया कि यमुना का जलस्तर स्थिर हो गया है। उधर, चंबल नदी का जलस्तर दो दिन से 112 मीटर पर टिका हुआ है। बुधवार सुबह इसमें वृद्धि हुई है।