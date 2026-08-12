यमुना का रूप निखर उठा, एत्माद्दौला की कोठरियों तक पहुंचा पानी; बाढ़ का खतरा फिलहाल दूर

जागरण संवाददाता, आगरा। पिछले चार दिनों से यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। मंगलवार दोपहर बाद जलस्तर स्थिर हो गया। इससे जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। तहसील सदर के 15 और फतेहाबाद के आठ गांवों में बाढ़ का खतरा टल गया है। वहीं चंबल नदी का जलस्तर 112 मीटर पर टिका हुआ है।

हथिनी कुंड से 30 हजार और गोकुल बैराज से 29 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तेजी से डिस्चार्ज कम होने से नदी के जलस्तर में मंगलवार को बढ़ोतरी नहीं हुई। जलस्तर 149.60 मीटर पर टिक गया। जलस्तर के तेजी से बढ़ने के चलते सदर और फतेहाबाद तहसील में नौ बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। संबंधित गांवों में लगातार मुनादी कराई जा रही है।