Agra News: यमुना के बढ़ते जलस्तर से खाैफ, ताजगंज श्मशान का प्लेटफार्म डूबा, एत्माद्दौला की दीवार तक आया पानी

Agra News In Hindi पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण नदियां उफान मारने लगी हैं। यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को जब यमुना का पानी बल्केश्वर के मनोहरपुर गांव में खेतों की ओर बढ़ा तो एक किसान अपना सामान समेटने लगा। लोगों को बाढ़ का खतरा सता रहा है।

Agra News In Hindi: ताजगंज श्मसान घाट के प्लेटफार्म तक आया पानी।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को जलस्तर 493.8 फीट पहुंचने से खेतों में पानी घुस गया है। किनारे रखीं झोपड़ियां डूब गई हैं। वहीं शनिवार को ताजमहल के पास स्थित श्मशान घाट के प्लेटफार्म पर पानी भर गया। इस कारण यहां क्रिया कर्म रोकना पड़ा। 2010 में मोक्षधाम में घुसा था पानी वर्ष 2010 में भी यमुना जलस्तर 499.3 फीट पहुंचा था, जिससे किनारे की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई थी। कैलाश महादेव मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया था। शिवलिंग को स्पर्श करने के बाद उतरा था। पोइया घाट पर मोक्षधाम में पानी घुस गया था। दयालबाग क्षेत्र की कॉलोनियों में पानी पहुंच गया था। ये है यमुना का फ्लड लेवल यमुना का लो फ्लड लेवल 495 फीट और मीडियम फ्लड लेवल 499 फीट है।

सिंचाई विभाग का पूर्वानुमान है कि जलस्तर 500 फीट तक पहुंचेगा, जिससे बाढ़ आना तय माना जा रहा है।

हाई फ्लड लेवल 508 फीट है।

ओखला बैराज से छोड़े जा रहे साढ़े तीन लाख क्यूसेक पानी में से छह हजार क्यूसेक भले ही घट गया हो, लेकिन पूर्व में जो जल निकासी हो गई है, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता आ रहा है।

इससे यमुना नदी में जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है।

