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    नोएडा से तारीख पर कोर्ट में आया था पति, आगरा में पत्नी ने निकाल दी कार के टायरों की हवा; पीटने की भी शिकायत

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:28 PM (IST)

    आगरा कोर्ट में तारीख पर आए ग्रेटर नोएडा निवासी पति की कार के टायरों की हवा पत्नी ने निकाल दी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और गाली-गलौ ...और पढ़ें

    AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    HighLights

    1. पत्नी और उसके पिता पर हमला करने का आरोप।

    2. पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शादी के चार महीने के बाद पति-पत्नी के रिश्ते में ऐसी दरार आ गई कि मामला कोर्ट में पहुंच गया। न्यायालय कोई भी फैसला दे, इससे पहले ही नौबत दुश्मनी जैसी आ चुकी है। ग्रेटर नोएडा से पारिवारिक विवाद में तारीख पर आए पति की कार के टायरों की हवा पत्नी ने निकाल दी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।

    ग्रेटर नोएडा निवासी अंशुल चौधरी ने बताया कि उनकी शादी 30 अप्रैल 2025 को बोदला निवासी युवती से हुई थी। चार महीने बाद ही मामला न्यायालय में पहुंच गया। वह सात अगस्त को तारीख करने दीवानी आए थे। कुछ देर बाद बाहर आए तो पाया कि कार के दो टायरों की हवा निकली हुई है। इसी दौरान पत्नी अपने पिता समेत दो लोगों के साथ वहां पहुंची। उनसे गाली-गलौज कर हमला करने का प्रयास किया

    उन्होंने दीवानी परिसर में तैनात विशेष सुरक्षा बल के बूथ में जाकर अपनी जान बचाई। पति ने न्यू आगरा थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष निशामक त्यागी ने बताया कि पत्नी ने भी अपने पिता और भाइयों के साथ मारपीट की तहरीर दी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।