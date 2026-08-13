नोएडा से तारीख पर कोर्ट में आया था पति, आगरा में पत्नी ने निकाल दी कार के टायरों की हवा; पीटने की भी शिकायत

जागरण संवाददाता, आगरा। शादी के चार महीने के बाद पति-पत्नी के रिश्ते में ऐसी दरार आ गई कि मामला कोर्ट में पहुंच गया। न्यायालय कोई भी फैसला दे, इससे पहले ही नौबत दुश्मनी जैसी आ चुकी है। ग्रेटर नोएडा से पारिवारिक विवाद में तारीख पर आए पति की कार के टायरों की हवा पत्नी ने निकाल दी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।

ग्रेटर नोएडा निवासी अंशुल चौधरी ने बताया कि उनकी शादी 30 अप्रैल 2025 को बोदला निवासी युवती से हुई थी। चार महीने बाद ही मामला न्यायालय में पहुंच गया। वह सात अगस्त को तारीख करने दीवानी आए थे। कुछ देर बाद बाहर आए तो पाया कि कार के दो टायरों की हवा निकली हुई है। इसी दौरान पत्नी अपने पिता समेत दो लोगों के साथ वहां पहुंची। उनसे गाली-गलौज कर हमला करने का प्रयास किया।