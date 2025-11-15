शाहगंज में सुबह, कमला नगर और न्यू आगरा में पूरे दिन नहीं आएगा पानी, इस वजह से रोकी जाएगी वाटर सप्लाई

जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज क्षेत्र में नाला निर्माण के कारण पानी की लाइन टूट जाने के कारण शुक्रवार को पूरे दिन जलसंकट रहा। मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने के कारण शनिवार सुबह भी जलसंकट रहेगा। वहीं उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लाइन इंटरकनेक्शन के कारण शनिवार कमला नगर, न्यू आगरा, बल्केश्वर में शनिवार को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लाेहामंडी जोन के पृथ्वीनाथ फाटक, जैन दादाबाड़ी के निकट नाला निर्माण के कारण पानी की लाइन गुरुवार काे क्षतिग्रस्त हो गई। इस कारण शुक्रवार को सुबह और शाम दोनों समय शाहगंज, ग्यासपुरा, तमोली पाड़ा, पृथ्वीनाथ मंदिर सहित आसपास के क्षेत्र की आपूर्ति बाधित रही।

किया जा रहा मेट्रा का काम वहीं उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा सुल्तानगंज पुलिया के निकट राइजिंग मेन लाइन का इंटरकनेक्शन कार्य किया जाना है। इस कारण शनिवार को सुबह और शाम बल्केश्वर, कमला नगर, ए, बी, एफ, जी ब्लाक, मुगल रोड, न्यू आगरा, शंभू कुंज, काबेरी कुंज क्षेत्र में जलापूर्ति नहीं होगी। इस दौरान जलकल विभाग द्वारा टैंकर से आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जाएगा।