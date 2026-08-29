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आगरा के मुकुंदीपुरा में रात भर जागने को मजबूर गांव के लोग, मगरमच्छ ने तालाब में चार दिन से डाला डेरा

By Lovekush Parashar Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:09 PM (IST)

आगरा के मुकुंदीपुरा गांव में तालाब में चार दिनों से मगरमच्छ के डेरा डालने से ग्रामीण दहशत में हैं और ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. मुकुंदीपुरा गांव के तालाब में चार दिन से मगरमच्छ का डेरा।

  2. ग्रामीण दहशत में रात भर जागकर कर रहे हैं पहरेदारी।

  3. वन विभाग रविवार को तालाब खाली कर मगरमच्छ को पकड़ेगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। बासोनी क्षेत्र के गांव मुकुंदीपुरा में तालाब में पिछले चार दिनों से मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ लगातार तालाब में दिखाई दे रहा है और अब उसके गांव की आबादी में घुसने का खतरा बना हुआ है।

वन विभाग को सूचना देने के बावजूद अभी तक मगरमच्छ का रेस्क्यू नहीं किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। भय का आलम यह है कि ग्रामीण रात में जागकर पहरा देने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों के अनुसार तालाब गांव की आबादी के नजदीक है। चार दिन से तालाब में मगरमच्छ की मौजूदगी देखी जा रही है। मगरमच्छ के डर से ग्रामीण अपने बच्चों और पशुओं को तालाब के आसपास जाने से रोक रहे हैं।

ग्रामीणों को आशंका है कि यदि मगरमच्छ तालाब से निकलकर गांव में पहुंच गया तो किसी घर में घुस सकता है और बड़ी घटना हो सकती है।

रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ निगरानी का आरोप

ग्रामीणों अंकित, सुभाष, पहलाद, अजय, अजीत और आरंद्र आदि का आरोप है कि वन विभाग को कई बार मगरमच्छ की जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने के लिए प्रभावी रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं किया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की ओर से केवल दो फारेस्ट गार्ड मौके पर पहुंचते हैं और चारपाई डालकर रात में सो जाते हैं। मगरमच्छ को पकड़ने की ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ के तालाब में होने के कारण दिन में भी डर बना रहता है। रात में खतरा और बढ़ जाता है। गांव में दहशत के चलते लोग जागकर रात गुजार रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय वन विभाग तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए।

तालाब खाली कराने की तैयारी

इस संबंध में रेंजर अमित कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर लगी हुई है। एसडीएम विनोद कुमार से भी इस संबंध में वार्ता हुई है। उन्होंने बताया कि रविवार को तालाब को खाली कराया जाएगा और मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित रूप से चंबल नदी में छोड़ दिया जाएगा। विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

ग्रामीणों का कहना है कि अब देखना यह है कि चार दिन से दहशत का कारण बने मगरमच्छ को विभाग कब तक पकड़ पाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब खाली कराने और रेस्क्यू की कार्रवाई जल्द कराने की मांग की है, ताकि गांव में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।