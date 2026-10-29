आगरा में अनोखा करवाचौथ: दो पत्नियों ने एक साथ रखा पति के लिए व्रत, दोनों में बहनों जैसा दिखा प्यार

जागरण संवाददाता, आगरा। करवाचौथ पर आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में एक परिवार की कहानी सबसे अलग रही। एक ही घर में रहने वाली दो पत्नियों ने अपने पति के लिए व्रत रखा, साथ पूजन किया और मिलकर व्रत खोला। दोनों परिवार की जिम्मेदारियां खुशी-खुशी निभाती हैं। उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के बजाय बहनों जैसा अपनापन है।

नगला बिहारी निवासी 29 वर्षीय रामबाबू निषाद का विवाह वर्ष 2015 में फतेहाबाद के टोडा निवासी 26 वर्षीय सियादेवी निषाद से हुआ था। दंपती की तीन बेटियां हैं। रामबाबू ने बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने नुनिहाई निवासी आस्था से प्रेम विवाह किया। शुरुआत में सियादेवी ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई, लेकिन बातचीत के बाद परिवार में परिस्थितियां सामान्य हो गईं। अब दोनों साथ रहती हैं और करवाचौथ पर पूजन करती हैं।