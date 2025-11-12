CM Grid Scheme में काम लेने को अपनाया हथकंडा, पकड़ में आने पर दो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड

जागरण संवाददाता, आगरा। सीएम ग्रिड योजना के तहत कार्य को हथियाने के लिए दो फार्मो ने संयुक्त उप्रकम बनाकर आवेदन में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिए। जांच में मामला पकड़ में आया तो नगर निगम ने दोनों कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को पत्र लिखा गया है। सीएम ग्रिड योजना के तहत टेढ़ी बगिया से कालिंदी विहार राष्ट्रीय राजमार्ग-19 सर्विस रोड तक मार्ग का समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इसके लिए मैसर्स मुरारी लाल सिंघल कांट्रेक्टर धौलपुर (राजस्थान) और मैसर्स गर्ग री-सर्फेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कमला नगर ने संयुक्त उप्रकम बना आवेदन किए थे। फर्मो द्वारा प्रस्तुत तकनीकी दस्तावेजों के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र की सत्यता की जांच में मामला खुल गया।