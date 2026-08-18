40 ट्रेनों का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस, आगरा में रेलवे ट्रैक पर मिली दो लाशों की बड़ी उलझी है गुत्थी

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर सोमवार को बरहन क्षेत्र में मिले 25 वर्षीय युवती और 10 वर्षीय बच्ची के शवों की गुत्थी हत्या और हादसे के बीच उलझी हुई है। पुलिस ने सोमवार शाम चार से सात बजे के बीच इस रूट से गुजरने वाली 40 ट्रेनों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि शवों की पहचान के बाद आगे की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

प्रारंभिक जांच में यह अनुमान लगाया गया है कि दोनों एक ही परिवार से हो सकती हैं। 17 अगस्त की शाम चार बजे बरहन से मितावली के बीच 10 वर्षीय बच्ची का शव नीली नेकर और टी-शर्ट पहने मिला। इसके तीन घंटे बाद, चार किलोमीटर दूर 25 वर्षीय युवती का शव लाल टी-शर्ट पहने पाया गया, जिसके साथ चेन, बालियां, अंगूठी और घड़ी भी थी। दोनों के ट्रेन से गिरने की आशंका जताई जा रही है।

डीसीपी पश्चिम जोन आदित्य ने बताया कि रेलवे से ट्रेनों की जानकारी मांगी गई है। शाम के समय 40 से अधिक ट्रेनों के गुजरने की पुष्टि हुई है। रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) को युवती और बच्ची के फोटो भेजे जा रहे हैं, और ट्रेनों में आरक्षित सीटों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।