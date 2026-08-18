40 ट्रेनों का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस, आगरा में रेलवे ट्रैक पर मिली दो लाशों की बड़ी उलझी है गुत्थी
आगरा के बरहन में दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर मिली युवती और बच्ची के शवों की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस 40 ट्रेनों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। शवों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है, जिसमें हत्या या हादसे दोनों की आशंका है।
जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर सोमवार को बरहन क्षेत्र में मिले 25 वर्षीय युवती और 10 वर्षीय बच्ची के शवों की गुत्थी हत्या और हादसे के बीच उलझी हुई है। पुलिस ने सोमवार शाम चार से सात बजे के बीच इस रूट से गुजरने वाली 40 ट्रेनों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि शवों की पहचान के बाद आगे की कड़ियां जोड़ी जा सकें।
प्रारंभिक जांच में यह अनुमान लगाया गया है कि दोनों एक ही परिवार से हो सकती हैं। 17 अगस्त की शाम चार बजे बरहन से मितावली के बीच 10 वर्षीय बच्ची का शव नीली नेकर और टी-शर्ट पहने मिला। इसके तीन घंटे बाद, चार किलोमीटर दूर 25 वर्षीय युवती का शव लाल टी-शर्ट पहने पाया गया, जिसके साथ चेन, बालियां, अंगूठी और घड़ी भी थी। दोनों के ट्रेन से गिरने की आशंका जताई जा रही है।
डीसीपी पश्चिम जोन आदित्य ने बताया कि रेलवे से ट्रेनों की जानकारी मांगी गई है। शाम के समय 40 से अधिक ट्रेनों के गुजरने की पुष्टि हुई है। रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) को युवती और बच्ची के फोटो भेजे जा रहे हैं, और ट्रेनों में आरक्षित सीटों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।
यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी स्टेशन पर युवती और बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की गई है। शवों की पहचान के बाद ही आगे की जांच की जा सकेगी।
युवक की भी नहीं हो सकी शिनाख्त
बरहन क्षेत्र में 16 अगस्त की रात 25 वर्षीय युवक का शव मिला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या की थी। एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि युवक की पहचान कराने का प्रयास जारी है।