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आगरा में सावन के आखिरी सोमवार पर ट्रैफिक डायवर्जन, नो-एंट्री पास निरस्त; देख लें रूट प्लान

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:04 PM (IST)

आगरा में सावन के चौथे सोमवार पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण 23 अगस्त शाम 4 बजे से 24 अगस्त तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और सभी नो-एंट्री पास रद्द कर दिए गए हैं।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, आगरा। श्रावण मास के चौथे सोमवार पर 24 अगस्त को शहर में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है। यह व्यवस्था 23 अगस्त को शाम चार बजे से शुरू होकर 24 अगस्त को मेला समाप्त होने तक लागू रहेगी।

पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के चलते बाहरी और आंतरिक यातायात के मार्गों में बदलाव किया गया है।

पुलिस ने हाथरस की ओर से आने वाले भारी वाहनों को हाथरस और सादाबाद से डायवर्ट कर सिकंदराराऊ अथवा मथुरा की ओर भेजने की व्यवस्था की है। एनएच-19, दक्षिणी बाइपास और अन्य वैकल्पिक मार्गों से भारी वाहनों को गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। मथुरा से फिरोजाबाद और फिरोजाबाद से मथुरा की ओर जाने वाला यातायात एनएच-19 से सामान्य रूप से चलता रहेगा

23 अगस्त की रात 11 बजे से शहर में नो-एंट्री नहीं खुलेगी और यह रातभर जारी रहेगी। 23 अगस्त शाम चार बजे से 24 अगस्त को कार्यक्रम समाप्ति तक पूर्व में जारी सभी नो-एंट्री पास और अनुमति पत्र निरस्त रहेंगे।

शहर में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रामबाग से एत्मादौला तिराहा, यमुना किनारा मार्ग, आगरा किला, अमर सिंह गेट, तारघर, क्लब चौराहा, मदिया कटरा और रोहता नहर चौराहा तक कांवड़ियों के मार्ग पर भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। एनएच-19 से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर लगाकर डायवर्ट किया जाएगा

बाहरी डायवर्जन

- मथुरा से आने वाले वाहन एनएच-19 से फिरोजाबाद की ओर जा सकेंगे।
- फिरोजाबाद से जयपुर जाने वाले भारी वाहन रुनकता और रेपुरा जाट से दक्षिणी बाइपास होकर जाएंगे।
- अलीगढ़ की ओर से आने वाले वाहन खंदौली से मुढ़ी चौराहा, एत्मादपुर होते हुए एनएच-19 से जाएंगे।
- भरतपुर और फतेहपुर सीकरी की ओर से आने वाले भारी वाहन महुअर से दक्षिणी बाइपास होकर निकलेंगे।
- यमुना एक्सप्रेस-वे से आगरा आने वाले वाहन खंदौली से न उतरकर कुबेरपुर होकर गंतव्य जाएंगे।
- जलेसर की ओर से आने वाले वाहन मुड़ी चौराहा और एत्मादपुर से एनएच-19 पर जाएंगे।
- रामबाग से हाथरस की ओर जाने वाले भारी वाहन एनएच-19 से एत्मादपुर, बरहन तिराहा और मुड़ी चौराहा होकर जाएंगे।
- शाहदरा चुंगी से हाथरस जाने वाले भारी वाहन एनएच-19, एत्मादपुर, बरहन तिराहा और मुड़ी चौराहा होकर निकलेंगे।
- रामबाग और शाहदरा चुंगी से जलेसर जाने वाले भारी वाहन एनएच-19 से टूंडला होकर जाएंगे।
- ग्वालियर और जयपुर से अलीगढ़ जाने वाले भारी वाहन दक्षिणी बाइपास, एनएच-19, कुबेरपुर और यमुना एक्सप्रेस-वे से जाएंगे।
- फतेहाबाद रोड से आने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, इनर रिंग रोड और गुतिला अंडरपास से वैकल्पिक मार्गों पर जाएंगे।
- शमशाबाद से आने वाले भारी वाहन गुतिला अंडरपास और इनर रिंग रोड से रमाडा होते हुए जाएंगे।
- पथौली नहर चौराहा से वायु विहार तिराहा होकर आगरा आने वाले मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- अमरपुरा चौराहा से ट्रक, ट्रोला, कंटेनर, टैंकर और बस को बोदला की ओर नहीं जाने दिया जाएगा।
- एनएच-19 से कोई भी भारी वाहन महानगर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

आंतरिक डायवर्जन

- वायु विहार तिराहा से चार पहिया वाहन पृथ्वीनाथ फाटक की ओर नहीं जा सकेंगे। इन्हें अमरपुरा-बोदला मार्ग से भेजा जाएगा।
- पृथ्वीनाथ फाटक से भोगीपुरा तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- भोगीपुरा चौराहा से पृथ्वीनाथ फाटक के बीच के संपर्क मार्गों से आने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी।
- तहसील तिराहा से कोई वाहन रुई की मंडी चौराहा की ओर नहीं जाएगा। वाहनों को पंचकुइयां, कोठी मीना बाजार, मारुति स्टेट और बोदला के रास्ते भेजा जाएगा।
- रुई की मंडी से भोगीपुरा की ओर जाने वाले वाहनों को बैरियर लगाकर तहसील चौराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- रामनगर की पुलिया से शंकरगढ़ की पुलिया की ओर वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा।
- सीओडी तिराहा से भोगीपुरा चौराहा की ओर भी वाहन नहीं जा सकेंगे।
- शाहगंज चौराहा से भोगीपुरा और रुई की मंडी की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
- स्पीड कलर लैब चौराहा से शाहगंज की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे।

प्रमुख शिव मंदिरों के आसपास विशेष व्यवस्था

24 अगस्त को सुबह चार बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक श्री कैलाश महादेव, रावली महादेव, राज-राजेश्वर महादेव, बल्केश्वर महादेव और मनकामेश्वर महादेव मंदिरों के आसपास बैरियर लगाकर यातायात का संचालन किया जाएगा। राज-राजेश्वर महादेव मंदिर की ओर राजपुर चुंगी और एकता थाना की ओर से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा

सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर पर करें काॅल

यातायात संबंधी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 9454457886 पर संपर्क किया जा सकता है।