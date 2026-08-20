आगरा में अपने से 22 साल छोटे स्टूडेंट को दिल दे बैठी टीचर, घर से भाग निकले दोनों

जागरण संवाददाता, आगरा। कहावत है कि प्यार उम्र का बंधन नहीं देखता। आगरा में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। एक टीचर अपने से 22 वर्ष छोटे छात्र को दिल दे बैठी। मामला तब सामने आया जब छात्र दो सप्ताह पहले घर से गायब हो गया। उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और खोजबीन शुरू की। जब परिवार शिक्षिका के घर पहुंचे, तो पता चला कि वह भी गायब हैं।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें शिक्षिका और छात्र कैंट रेलवे स्टेशन पर स्कूटी से जाते हुए दिखाई दिए। मामला शहर के एक पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्ष के छात्र का है। वह चार अगस्त को मां से स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेकर निकला था। उसके बाद वह लौटकर नहीं आया। पुलिस तलाश में जुटी और दोनों को क्रमशः नोएडा और मथुरा से बरामद किया।

छात्र ने बताया कि वे ग्वालियर और राजस्थान के कई स्थानों पर घूमने गए थे। शिक्षिका ने स्वीकार किया कि पिछले एक वर्ष से वह छात्र के प्रति आकर्षित थीं और अब आत्मग्लानि के कारण घर लौटने का साहस नहीं जुटा पा रही थीं।